Saygı Öztürk: Milletvekili – bürokrat kavgası istifa getirdi

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, geçen yıl Giresun’da yaşanan sel felaketinin ardından Özel İdare Genel Sekreteri olarak atanan Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan’ın önceki gün görevden alınmak için İçişleri Bakanlığı’na dilekçe vermesini yazdı ve "İstifasını mutlaka geri alacaktır" ifadelerini kullandı.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, geçen yıl 22 Ağustos’ta Giresun’da yaşanan sel felaketinin ardından görevden alınan, Özel İdare Genel Sekreteri Hüseyin Taşkın’ın yerine atanan Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan’ın önceki gün görevden alınmak için İçişleri Bakanlığı’na dilekçe vermesini yazdı.

Aslan’ın İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği dilekçenin ardından ayrılma gerekçesi olarak açıkladığı şu satırları hatırlattı:

© İHA Giresun'daki sel felaketinde can kaybı 11'e yükseldi

Konu tarafımdan bakanlığımıza iletilmiş ve bakanlığımızın daveti üzerine Ankara'ya gelerek, konuyu sayın bakanımız ve bakan yardımcılarımızla görüştüm. Keyfiyet hususunda oldukça sıcak karşılandım. Ancak oluşan sosyolojik şartlar çerçevesinde huzur içinde ve verimli bir şekilde çalışma olanağı kalmayacağı gerekçesiyle görevden affım ile müfettişlik görevime iademi istedim ve bugün dilekçemi sundum.”

Aslan’ın tartıştığı kişinin AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk olduğuna dikkati çeken Saygı Öztürk, “Genel Sekreter, ‘istifa ettiğini’ duyurdu ama istifasını mutlaka geri alacaktır. İçişleri Bakanı, kendisine, ‘Hele biraz bekle’ demiştir. Siyasi hayatının en zor günlerini geçiren ve yarın ne patlayacağı belli olmayan ülkemizde bakan Giresun'la uğraşmak istememiştir” ifadelerini kullandı.