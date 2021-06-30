Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi üyesi Danil Boçkov, Çin'in resmi Haber kuruluşlarından Global Times'a yazdığı yazısında "Biden yönetiminin yerel ve küresel ölçekte benimsediği Çin-Rusya karşıtı politikalarıyla ilgili yayınlar, bir savaş değilse de uzun vadeli bir yüzleşme için mevcut hazırlıklarını ortaya koyuyor" ifadelerine yer verdi.

Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi üyesi Danil Boçkov, Çin Komünist Partisi'ne (ÇKP) yakınlığıyla bilinen Global Times'ta yayınlanan 'Çin ile Rusya yakınlaştıkça ABD basını savaş tamtamları çalıyor' başlıklı yazısında, ABD medya kuruluşlarının Çin-Rusya yakınlaşmasından rahatsız olduğunu belirterek Biden yönetiminin medya eliyle 'uzun vadeli bir yüzleşmeye hazırlandığını' söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa ziyaretleri öncesinde, ABD medya kuruluşlarının Çin veya Rusya arasında olası bir askeri çatışma hakkında spekülasyonlar yaptıklarını söyleyen Boçkov, bu durumun Biden'ın 'otokrasiye karşı demokrasi' olarak sunduğu ideolojiyle alakalı olduğunu ve bunun 'Soğuk Savaş'ın yeniden canlandırılması' anlamına geldiğini söyledi.

Boçkov ayrıca, "Biden NATO zirvesi gibi uluslararası toplantılarda müttefikleri aynı amaç etrafında ve küresel ölçekte birleştirme misyonuna girişti" ifadelerini kullandı.

Biden yönetiminin dış politika alanında da 'Trump döneminden daha da ileri gittiğini' belirten Boçkov, "Başkan Biden, Çin'in tehdidini ABD liderliğindeki tüm çok taraflı platformların gündemine dokuyarak uluslararasılaştırarak daha da ileri gitti.

Boçkov'un yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Washington bir savaş başlatmaya istekli değil. Bununla birlikte, Rusya-Çin ittifakının büyümesiyle meşgul olmaya devam ediyor. Bu nedenle, ABD'nin önde gelen medya organlarında ve Biden yönetiminin yerel ve küresel ölçekte benimsediği Çin-Rusya karşıtı politikalardaki son yayınlar, bir savaş değilse de uzun vadeli bir yüzleşme için mevcut hazırlıklarını ortaya koyuyor. Böylesine uyumlu yürüyüş, Moskova ve Pekin'i birbirine yaklaştırarak, işbirliğini derinleştirerek ve Putin'in NBC'de de söylediği gibi 'ilişkiyi yok etme girişimlerinin' tanınmasını sağlıyor. Bununla birlikte, Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan 'Rusya-Çin işbirliği için 'sınır yoktur' vurgusu nedeniyle de, bunun gerçekleşmesi pek olası değil."