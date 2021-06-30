Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'açık oturum' daveti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu televizyonda açık oturuma davet ederek, "Beraber televizyona çıkalım. Neden partiden ayrıldığımı, bir ben anlatayım bir de sen anlat. Bir de millet bunu bir dinlesin. Haydi gel" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu televizyonda 'açık oturum'a davet etti.

İnce, "Yeni bir gelenek başlatalım. Siyasette düşman değil, rakibiz biz. Biz Türkiye'nin önünü açalım. Madem Türkiye'nin 'demokrat amcası' sizsiniz. Madem demokrat amcalığa soyundunuz. Haydi, gelin televizyona, karşılıklı konuşalım" dedi.

İnce, Muğla'da partisinin il ve ilçe başkanlığını açtıktan sonra Denizli'ye geldi.

Eskiden parti genel başkanlarının Türkiye'deki televizyon kanallarında açık oturumlara katıldığına değinen İnce, "Yuvarlak masa etrafına otururdu, tartışırlardı. Denizli'den sesleniyorum. İster parti genel başkanı olsun ister Cumhurbaşkanı adayı olsun. Televizyonda Türkiye'nin ekonomisini, sağlığını, S-400'ünü, F- 35'ini, mavi vatanını, tarımını, eğitimini, sanayisini, vergi oranlarını, dış politikasını tartışacak karşımda yarışmacı arıyorum. Öyle iki süslü kelime edip kenara çekilmek yok. 'Sizi seviyorum' demekle olmaz. Türkiye'nin derin sorunları var. Herkesi meydana davet ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu televizyonda açık oturuma katılmaya davet eden Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "Yıllardır CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok haklı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı televizyona davet etti. Sayın Kılıçdaroğlu, eski genel başkanım, haklısınız davet etmekte. Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi ben size bir teklifte bulunayım. Beraber televizyona çıkalım. Neden partiden ayrıldığımı, bir ben anlatayım bir de sen anlat. Bir de millet bunu bir dinlesin. Haydi gel. O çıkmıyorsa sen çık. Biz yeni bir gelenek başlatalım. Siyasette düşman değil, rakibiz biz. Biz Türkiye'nin önünü açalım. Madem Türkiye'nin 'demokrat amcası' sizsiniz. Madem demokrat amcalığa soyundunuz. Haydi, gelin televizyona. Karşılıklı konuşalım. Siz ikna ederseniz oyları siz alın. Ben ikna edersem ben alayım. Ben hazırım. Sayın Erdoğan ile de Sayın Kılıçdaroğlu ile de Sayın Akşener ile de herkesle, cumhurbaşkanı adayı olarak adı geçen herkesle televizyonlarda tartışmaya hazırım" diye konuştu.