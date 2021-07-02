Halk, Kanal İstanbul projesini destekliyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk olarak 2011 yılında başbakanlığı döneminde ortaya attığı ve İstanbul’u içinden iki deniz geçen bir şehre dönüştürmeyi hedefleyen Kanal İstanbul projesinin temeli 27 Haziran’da atıldı. Ancak proje, siyaseti tam anlamıyla ikiye bölmüş durumda.

Zira iktidar, projenin İstanbul Boğazı’ndaki trafiğin azaltılması başta olmak üzere pek çok yönüyle şehri kalkındıracağını savunurken; muhalefet ise yüksek maliyet, güvenlik açığı ve ekolojik sonuçları sebebiyle karşı çıkıyor. Peki, İstanbul’u 3 parçaya bölen, şehrin ortasında bir ada oluşturmayı hedefleyen bu projeye halk destek veriyor mu? Sputnik bu soruya yanıt aradı.



