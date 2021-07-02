AK Partili Kurtulmuş: Tüm anketlerde AK Parti açık ara birinci partidir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin tüm anketlerde birinci çıktığını belirterek, "Bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir. Bu anlamda da kendisini iktidara namzet görenlerin bu anketlerin geride nal topladıkları, çok daha geriden geldikleri açıktır, ortadadır" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Denizli'de konuştu. AK Parti'nin tüm seçim anketlerinden birinci sırada olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "İstiyorlarsa kendi anketlerini de kendileri açıklasınlar. Dolayısıyla bizim milletle olan irtibatımızı arttırarak bu süreçte devam edeceğiz. Sürekli halkın içindeyiz" dedi.

'AK Parti küçülüyor' eleştirilerine de değinen Kurtulmuş, AK Parti ile ilgili 'AK Parti küçülüyor' falan diyenlere de şunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Hangi kamuoyu anketini getirirseniz getirin, bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir. Bu anlamda da kendisini iktidara namzet görenlerin bu anketlerin geride nal topladıkları, çok daha geriden geldikleri açıktır, ortadadır" diye konuştu.

AK Parti'nin sürekli olarak sahada olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Milletle olan irtibatımızı arttırarak bu süreçte devam edeceğiz. Sürekli halkın içindeyiz. Halkın talep ve beklentilerini çok iyi değerlendirmek zorundayız. Bu anlamda siyasetteki temel meselemiz gönülleri kazanmaktır. Gönülleri kazanmayınca siyasette başarılı olamıyorsunuz. İşte muhalefet partilerinin bazılarının sittin senedir niye iktidara gelemediklerinin temel mesele de budur. Niye CHP sittin senedir milletin oyuyla iktidara gelmez? Gönülleri kazanmak lazımdır. Bizim için çıta biraz daha yukarıdadır. Sadece gönülleri kazanmak değil, bizim hedefimiz gönüllerden düşmemektir. İnsanların gönlündeki yerimizi hep birlikte bütün milletimizle beraber o yeri daha da sağlamlaştıracağız ve gönüllerden düşmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

İki çocuğun cinsel istismara uğradığı kamuoyunda Elmalı Davası olarak bilinen davaya ilişkin de konuşan Kurtulmuş, "Kadına karşı şiddet, çocuğa karşı cinsel istismar son derece hassas olunması gereken bir konudur. Bu iki konu yalnızca siyasetin değil bütün milletin konusudur. Bu insanlık meselesidir. Hiç kimse burada aksini savunmamalıdır. Bunların üzerinden de kimsenin siyaset yapmamasını salık veririz. Bunu yaparken de kimse kendini savcı ya da hakim yerine koymamalıdır. Ben de Elmalı davası yeniden gündeme geldiğinde ilk sosyal medyadan tepkiyi gösterenlerdenim. Bu vatandaş olarak göstereceğim bir tepkidir. Ama ben kendimi savcı yerine koyarsam o zaman adalet sistemi nerede kaldı? Ben kendimi hakim yerine koyarsam adalet sistemi nasıl işleyecek? Toplumsal duyarlılığı arttırmakla kendini savcı ya da hakim yerine koymak başka bir şeydir" ifadelerini kullandı.