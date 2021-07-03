CHP'li belediye başkanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme talebi

CHP'li 10 belediye başkanı, Antalya'da toplantıda bir araya geldi. Toplantının ardından ortak bir deklarasyon yayınlandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğindeki toplantının ardından deklarasyon, Böcek tarafından okundu.

Türkiye nüfusunun yarısından fazlasına hizmet veren büyükşehir belediye başkanları olarak buluşmaların pandemi sebebiyle online yapılan toplantılar dahil 11'incisinin Antalya'da gerçekleştiğini belirten Böcek, “Toplantımızda her zaman olduğu gibi Türkiye'mizin öne çıkan başlıklarını bütüncül bir boyutta ele alarak ortak değerlendirmelerde bulunduk. 1 Temmuz itibari ile açıklanan yeni normalleşme sürecinin tüm sektörlere canlılık getirmesini diliyor ve bu konuda tedbirlerin elden bırakılmamasını çok önemsediğimizi ifade ediyoruz" dedi.

Aşılanma çağrısı yaptılar

Pandemi döneminde 11 büyükşehir belediyesinin başarılı bir mücadele verdiği ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediğini söyleyen Böcek, “Sürecin en başından itibaren yaşamını kaybeden vatandaşlarımızın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Her birinin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bir daha bu acıların yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızı aşılanma haklarını kullanmaya davet ediyoruz. Bu süreçte fedakarca görevlerini ifa eden sağlık çalışanlarımıza şükran ve saygılarımızı iletiyoruz" diye konuştu.

Erdoğan'dan talep

Kamuoyunun çok yakından bildiği gibi tasarruflu ve israfa karşı yönetim anlayışının 11 büyükşehir belediyesinin yönetim anlayışının omurgasını oluşturduğunu kaydeden Böcek, CHP'li başkanlar adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şu talepte bulundu:

© AA Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tasarruf tedbirleri' genelgesi

'Turizmin gelişmesi için kararlıkla çalışmaları sürdürüyoruz'

Başkanlığını yaptıkları 11 büyükşehrin Türkiye turizminin odağı olduğunu kaydeden Böcek, “Sadece kıyı ilçelerimizde değil iç kesimdeki kırsal ilçelerimizde de turizmin gelişmesi için kararlıkla çalışmaları sürdürüyoruz. Türkiye genelinde de benzer bir politika uygulanması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Meclis'e gönderilen Turizm Teşvik Kanunu taslağının Meclis İhtisas Komisyonu'ndan geçtiğine de dikkati çeken Muhittin Böcek, şunları söyledi:

“Taslağa göre belediye sınırları içerisinde bulunan yeme-içme, eğlence, günübirlik mesire alanlarıyla konaklama tesisleri ve plajlar dahil turizmle ilgili alanlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tasarruf ve denetimine bırakılacaktır. Bu yaklaşımın belediyelerin gelirlerine el koyma anlamını taşıdığı ve işlemeyeceği ortadır. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal krizlere rağmen 11 büyükşehir belediye başkanı olarak canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm engellemelere karşın umudu çoğaltarak, vatandaşlarımızın derdine derman olmaya devam edeceğiz."

Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplandıran Başkan Böcek, mesire alanları ve plajlarla ilgili olarak hazırlanan kanun taslağının hem parti yönetimi hem de belediye başkanları olarak takipçisi olduklarını belirterek, “Bugüne kadar yapılmamış, bugün yapılıyor olmasından dolayı Türkiye'mizin yüzde 50 nüfusuna yakın illerimizi yönetmekte olan CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı için her şey çok açık ortadadır" diye konuştu.

Tasarruf genelgesiyle ilgili açıklık getirilmesini istedikleri maddelerle ilgili soruyu da yanıtlayan Böcek, şunları söyledi:

© AA Erdoğan: 2021'i her alanda yeni bir şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz

Toplantıya katılan belediye başkanları

Belek'teki toplantıya CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından 10'u katıldı. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak yer aldı. Yurt dışında olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise toplantıya katılamadı.