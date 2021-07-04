BBP lideri Destici: HDP Kürtlerin değil, PKK ve YPG’nin temsilcisi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 3’üncü Olağan Hatay İl Kongresi’ne katıldı. Antakya ilçesinde düzenlenen kongreye Destici’nin yanı sıra genel başkan yardımcıları, parti ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Kongrede partililere hitap eden Destici, 'PKK’nın Kürtlerin değil ’emperyalistlerin temsilcisi ve onların uşağı olduğunu’, HDP’nin de Kürtlerin değil, PKK ve YPG’nin temsilcisi olduğunu' söyledi.

BBP olarak 28 yıldır devletin hazinesinden para almadan siyaset yaptıklarını dile getiren Destici, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"1993’te çıktığımız bu yolda, 28 yıldır devletin hazinesinden bir kuruş almadan siyasetimizi sürdürüyoruz. İşte bu salondaki ve bütün Türkiyedeki samimi Büyük Birlik Partili kardeşlerimin ve onların ailelerinin desteği ve duasıyla, milletimizin desteği ve duasıyla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Bizim elbette ki, iktidar olma gibi bir hedefimiz var. Çünkü biz şunu biliyoruz, milletin muktedir iktidarını gerçekleştirecek olan Büyük Birlik Partisi kadrolarıdır."

Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen Büyük Birlik Partisi Hatay İl Başkanlığı görevine Metin Yeşilkaya seçildi. Destici, kongre sonunda partisine katılan vatandaşlara rozetlerini taktı.