AK Partili TV kanalı sahibi: Basın olarak işimizi yapamaz hale geldik, siyasal baskılar, tehditler, daha neler neler

Sivas Belediyesi’nin AK Partili Belediye Meclis üyesi, yerel TV sahibi Hatice Kurt, sosyal medyada yaptığı paylaşımda yayınlarından ötürü 'siyasi baskı gördüklerini' söyledi ve "Basın olarak işimizi yapamaz hale geldik" açıklamasında bulundu.

Yayınlardan dolayı baskı ve tehdit gördüklerini ifade eden Sivas Belediyesi’nin AK Partili Belediye Meclis üyesi, yerel TV sahibi Hatice Kurt'un sosyal medyadaki 'basın özgürlüğü' paylaşımı şöyle:

'Basını özgür bırakın, basın işini yapsın'

© AA Erdoğan'dan Gazeteciler Günü mesajı: Basın özgürlüğü kavramının istismar edilmesine de asla müsaade etmeyeceğiz

Hatice Kurt, Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'e yaptığı açıklamada ise “Benim bu ifadelerim, tek bir parti için değil hepsi için geçerli. Bütün partilere söylüyoruz; bırakın biz işimizi yapalım. Lütfen işimize karışmayın. Hakaret ve iftira olmadığı sürece bizim kanalımıza bütün herkes çıkabilir” dedi.