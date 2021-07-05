'Kabil ve Ankara'nın havalimanının korunması ile ilgili birtakım bürokratik meseleleri çözmesi gerekiyor'

ABD’nin güçlerini çekmesinin ardından Türkiye’nin Kabil Havalimanı’nın güvenliğini sağlamasının planlanması konusuyla ilgili Sputnik’e konuşan Mohib, “Türkiye ile bu anlaşma üzerinde çalışıyoruz, bürokratik meseleleri çözüme kavuşturmamız gerekiyor. Fakat daha vaktimiz var, bu anlaşmanın oluşturulabilmesi için çalışıyoruz” dedi.

Mohib, hava trafiği denetçilerinin eğitimi gibi, havalimanını işletilmesini sağlamaya yönelik bazı teknik konuların çözüme kavuşturulamadığını ifade etti.

Mohib, “NATO’dan partnerlerimizden biri, yani Türkiye’nin eğitim tamamlanıncaya kadar havalimanının teknik sorunlarıyla meşgul olabilmesi, bizim de bu bölgeyi Afganların sorumluluğuna verebilmemiz için şimdi bir çeşit geçiş dönemi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, güçlerini ABD’nin güçlerini çekmesinin ardından Türkiye’nin Kabil Havalimanı’nın güvenliğini sağlamayı planladığını ifade etmişti. Savunma Bakanı Hulusi Akar da havalimanıyla ilgili henüz bir karar alınmadığını, temasların süreceğini belirtmişti.

ABD askerleri Afganistan'ın başkenti Kabil'e 50 kilometre mesafede yer alan Bagram Hava Üssü’nü boşaltmıştı.