Rusya, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentindeki konsolosluğunu geçici olarak kapattı

Afganistan’ın Mezar-ı Şerif kentindeki Rusya başkonsolosluğunun, ülkenin kuzeyindeki durumun kötüleşmesi nedeniyle geçici olarak kapatıldığı belirtildi. Rusya’nın Kabil’deki büyükelçiliğinin ise çok iyi korunduğu ve tahliyesine dair bir plan olmadığı kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan’ın Mezar-ı Şerif kentindeki Rusya başkonsolosluğunun çalışmalarını geçici olarak durdurduğu açıklamasını yaptı.

‘Durum çok değişken’

Kabulov söz konusu kararın sebebine ilişkin, “(Afganistan’daki) pek çok konsolosluk durum netleşinceye dek çalışmalarını geçici olarak durdurdu. Durum çok değişken, söylediklerine göre Afgan güçleri pek çok kasabada yenik düşmüş durumda. Tabii ki bu durum tedirgin edici” dedi.

Rusya Devlet Başkanı’nın Afganistan Özel Temsilcisi ayrıca, Afganistan ile paylaştığı sınırda güvenliği sağlayabilmesi adına Tacikistan’a yardım etmeyi sürdürdüklerini de ekledi.

‘Kabil’deki büyükelçilik binası çok iyi korunuyor’

Bu sırada Rusya’nın Kabil’deki Büyükelçiliğinin yetkilileri RİA Novosti’ye açıklamalarında, büyükelçilik binasının çok iyi korunduğunu belirtti.

Rusya Büyükelçiliği'nin basın sözcüsü Nikita İşenko, “Sadece (Mezar-ı Şerif’teki) başkonsolosluğumuz durum netleşinceye dek geçici olarak çalışmayı durdurdu. Büyükelçilik ise oldukça iyi bir biçimde korunuyor ve binamızın tahliye edilmesine dair bir plan yok” dedi.

ABD’nin askeri güçlerini Afganistan’dan geçmeye başlamasını takiben, Taliban militanlarının şiddetli saldırıları yüzünden, bini aşkın Afgan askerinin Tacikistan sınırına çekildiği biliniyor.

Daha önce Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Genel Sekreteri Stanislav Zas, gerekmesi hâlinde Tacikistan sınır güçlerine yardım etmeye hazır olduklarını belirtmişti.