Kılıçdaroğlu: Halk olarak ayıp etmişiz, özür dileriz bütün ÖTV’ler senin olsun Erdoğan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) açıklamasına yanıt verdi.
Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Mazotta 2 Lira, benzinde 2,5 Lira ÖTV almamız gerekirken; mazotta 71 kuruş, benzinde 83 kuruş ÖTV alıyoruz” demiş. Halk olarak ayıp etmişiz, özür dileriz! Bütün ÖTV’ler senin olsun Erdoğan, saraylarına oda eklersin" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:
"Elektriğe, gaza zam yaptın, yetmedi; şimdi de akaryakıta yapacağın zammın yolunu yapıyorsun. Düş bu milletin yakasından, düş!"
Elektriğe, gaza zam yaptın, yetmedi; şimdi de akaryakıta yapacağın zammın yolunu yapıyorsun. Düş bu milletin yakasından, düş!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 5, 2021
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