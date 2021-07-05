Kılıçdaroğlu: Halk olarak ayıp etmişiz, özür dileriz bütün ÖTV’ler senin olsun Erdoğan

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından yaptığı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) açıklamasına "Halk olarak ayıp etmişiz, özür dileriz. Bütün ÖTV’ler senin olsun Erdoğan" yorumunu yaptı.