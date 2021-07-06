Gürsel Tekin: Önümüzdeki günlerde Millet İttifakı’nda genişleme bekliyorum, 6-7 parti olabilir

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Millet İttifakı’nda genişleme beklediğini belirterek ittifakın 6-7 partiye ulaşabileceğini söyledi.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye seçmeninin bilinçli olduğunu, onu siyaset mühendisliği ile yönetmenin mümkün olmadığını vurgulayarak, “Bu seçmen güvendiği her ideolojik yapıya oy vermiştir. Vermeye de hazırdır” dedi. Millet İttifakı’nda genişleme beklediğini belirten Tekin, ittifakın 6-7 partiye ulaşabileceğini söyledi.
Milliyet’ten Mehtap Gökdemir’in haberine göre, Tekin, şunları kaydetti:
“Türk siyasetinde ne ilk ne de son olacak. Milletvekilleri bugün çağdaş demokrasilerde olduğu gibi doğrudan seçmen ve üyeler tarafından seçilmiyor. Bugün dünyanın en karizmatik, en beğenilen ve saygı duyulan lideri Merkel. Neden? Sadece Alman ekonomisini uçurduğu için değil, tertemiz bir siyaset anlayışının da simgesi olduğu için. Toplumsal desteği yüzde 70’in üstünde. Ama Merkel’in bir belediye meclis üyesi tayin etme, atama yetkisi yok, milletvekili hiç yok. Dolayısıyla bizim bu standardı yakalamamız lazım. Ankara buradan alıyor adamı, hayatında hiç gitmediği, uğramadığı ilçeye ile belediye başkanı olarak paraşütle atıyor.
'Kusur bizde'
Birçok bölgemizde ne yazık ki vatandaşın CHP algısı Demirel’in, Erdoğan’ın anlattığı kadar. Ama kusur bizde, eksik bizde. 24 saat değil, 365 gün vatandaşa gidip, kendimizi anlatmalıyız. Anlatmak da yetmez. Onun duygularına dokunacaksınız. Elini tutacaksınız. Ne demektir bu, ölü evinin yasçısı, düğün evinin tefçisi olur siyasetçi. Ekmediğiniz yerde bir şey biçemezsiniz.
'Bu sistem vatandaşa dar geldi'
Önümüzdeki günlerde Millet İttifakı’nda genişleme bekliyorum. Büyük olasılıkla 6-7 parti olabilir. Millet İttifakı’nın ana omurgası 4 partiden oluşuyor ve dördünde de çok kararlı bir tutum görüyorum. Zaman zaman enfekte edilse de son derece dirayetli bir duruşu görüyoruz. Bu sistem vatandaşa dar geldi, olmuyor. Çünkü bu sistemi çok abarttılar. Öyle bir cennet vaat ettiler ki siyasetçi olmasam ben de heveslenirim, “Dolar düşecek, terör bitecek, hukuk saat gibi işleyecek, faiz sıfırlanacak” Hiçbiri olmadı.
CHP yüz yıllık bir siyasi hareket. Dünyada benzeri yok. Övünerek söylüyorum. Avrupa’nın üye bakımından en büyük sosyal demokrat partisi. Yıllarca tek başına iktidar olmamasına rağmen üyelerinin fedakarlığı, cesareti ile ayakta kalan başka parti yok. 35 yılım geçti, buranın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Çok kıymetli bir yerdir. Gelenekleri olan, kuralları olan, sadık ilkeleri olan bir siyasi parti. Cumhurbaşkanı adayı var mı, yok mu, tartışması doğru tartışma değildir. Bugün CHP’nin adayı hazır. Hiç o konuda tereddüt yok. Ama takdir edersiniz ki CHP, Millet İttifakı’nın lokomotifi olarak demokratik istişare mekanizmalarını işletmek zorunda. Millet İttifakı’ndaki siyasi partilerin ortaklaşa alacağı kararlar bizim için bağlayıcı. ‘Ortak aday’ denirse ona göre hareket edilir; yok “her parti kendi adayını çıkarsın” noktasında karar verilirse CHP’nin adayı hazır."
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