CHP'den 'internet üzerinden oy verme sağlanmalı' önerisi

CHP’nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin seçim yasasında yapılacak düzenlemeleri içeren raporunda, seçim barajının kaldırılması ile sandığın yanı sıra internet üzerinden de oy verme olanağının getirilmesini kapsayan öneriler de yer aldı.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in aktardığına göre, CHP tarafından hazırlanan Demokratik Hukuk Devleti İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem-Bağımsız ve Tarafsız Yargı Raporu’nda, 'siyasal partiler ve seçim yasaları hazırlığı' başlığı altında şu öneriler yer aldı: