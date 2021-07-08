CHP'den Erdoğan'a 'tarifeli uçak' yanıtı: Tarifeli seferle de gideceğiz, büyük Atatürk gibi trenle de

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Uçakları satacakmış, dünyayı tarifeli uçaklarla mı dolaşacaksın?" sözlerine yanıt verdi. Altay, "Tarifeli seferle de gideceğiz. Gerekirse büyük Atatürk, İsmet Paşa gibi trenle de gideceğiz. 13 uçağın 11'ini satarız, 2'si devlete yeter" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'tarifeli uçak' sözlerini gündemine taşıdı.

Erdoğan'ın "Neymiş, gelince uçakları satacakmış, dünyayı tarifeli uçaklarla mı dolaşacaksın?" sözlerini hatırlatan Altay, "Evet, tarifeli seferle de gideceğiz elbette. Gerekirse büyük Atatürk, İsmet Paşa gibi trenle de gideceğiz. 13 uçağın hepsini satacak değiliz, 11'ini satarız, 2'si devlete yeter" dedi.

Altay, erken seçim tartışmalarına ilişkin olarak da, "2023 seçimlerini eğer 2023'te yapacaksan neden her gün teşkilatlarına 'çıkın kapı kapı dolaşın' diyip, memleketi seçim havasına sokuyorsun? 'Memleketi teslim etmeyeceğiz' ne demek? Buna millet karar verir, sen karar veremezsin. 'Teslim etmeyeceğiz' derken, sandık sonuçlarına karşı başka bir düşüncen mi var? Varsa onu bilelim" görüşünü dile getirdi.

Altay, seçimin 2023'te olmayacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bildiğini sözlerine ekledi.

Grup Başkanvekilimiz Engin Altay basın toplantısı gerçekleştiriyor https://t.co/6sQwMitIyK — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) July 8, 2021

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