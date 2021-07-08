AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye eleştiri: Borçlanma törenlerinden başka ne ürettiniz?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne eleştirilerde bulundu.
AK Parti döneminde, 2 bin 250 yeni otobüs İBB’nin ÖZ KAYNAKLARIYLA alındı. CHP'li yönetim ise 200 yeni otobüs için YİNE DIŞ BORÇLANMA istiyor.— Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) July 8, 2021
▪️Son 2 yılda 150 milyar TL'lik kaynak tükettiniz. Temel atmama, musluk takma, borçlanma törenlerinden başka ne ürettiniz? https://t.co/VC9EOK53R4
İBB'nin tarihinin ‘en büyük borç batağına saplandığını’ öne süren Kabaktepe, “2013-2018 yılları arasında 2 bin 250 yeni otobüs İBB'nin öz kaynaklarıyla alındı. CHP'li İBB yönetimi ise 200 yeni otobüs almak için yine dış borçlanma istiyor. Son 2 yılda 150 milyar TL'lik kaynak tükettiniz. Temel atmama, musluk takma, borçlanma törenlerinden başka ne ürettiniz?" ifadelerini kullandı.
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