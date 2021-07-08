AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye eleştiri: Borçlanma törenlerinden başka ne ürettiniz?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, otobüs alımıyla ilgili İBB’nin dış borçlanma istediğini belirterek "Son 2 yılda 150 milyar TL'lik kaynak tükettiniz. Temel atmama, musluk takma, borçlanma törenlerinden başka ne ürettiniz?" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne eleştirilerde bulundu.

AK Parti döneminde, 2 bin 250 yeni otobüs İBB’nin ÖZ KAYNAKLARIYLA alındı. CHP'li yönetim ise 200 yeni otobüs için YİNE DIŞ BORÇLANMA istiyor.



▪️Son 2 yılda 150 milyar TL'lik kaynak tükettiniz. Temel atmama, musluk takma, borçlanma törenlerinden başka ne ürettiniz? https://t.co/VC9EOK53R4 — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) July 8, 2021

​İBB'nin tarihinin ‘en büyük borç batağına saplandığını’ öne süren Kabaktepe, “2013-2018 yılları arasında 2 bin 250 yeni otobüs İBB'nin öz kaynaklarıyla alındı. CHP'li İBB yönetimi ise 200 yeni otobüs almak için yine dış borçlanma istiyor. Son 2 yılda 150 milyar TL'lik kaynak tükettiniz. Temel atmama, musluk takma, borçlanma törenlerinden başka ne ürettiniz?" ifadelerini kullandı.