HDP'den istifa eden belediye başkanı AK Parti'ye katıldı, rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

HDP'den istifa eden Diyarbakır'ın Dicle İlçe Belediye Başkanı Felat Aygören'in AK Parti'ye katıldığı duyuruldu. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Aygören'e rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partiye yeni katılan isimlere rozetleri verildi.

AK Parti'ye katılan isimler arasında 13 Ağustos 2020'de HDP'den istifa eden Diyarbakır'ın Dicle İlçe Belediye Başkanı Felat Aygören'in olması dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz İl Başkanları Toplantımız'da Diyarbakır Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören ve Giresun Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal, AK Parti ailemize katıldı. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz İl Başkanları Toplantımız’da Diyarbakır #Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören ve Giresun #Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal, AK Parti ailemize katıldı. Hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/LiEFRMjsqz — Mehmet ÖZHASEKİ (@mehmetozhaseki) July 8, 2021

Felat Aygören, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 50.86 oy alarak HDP'den belediye başkanı seçilmişti.

Aygören, 13 Ağustos 2020'de HDP'den istifa ettiğini duyurmuş, istifasının nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.