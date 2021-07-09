'Moise suikastı şüphelisi Kolombiyalılar eski asker olabilir'

Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano, düzenlediği basın toplantısında, Moise'nin öldürülmesi olayına karıştığı gerekçesiyle Haiti polisi tarafından gözaltına alınan Kolombiyalılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haiti hükümetinden gözaltına alınan Kolombiyalılarla ilgili bilgi talep edildiğini vurgulayan Molano, "Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin suikastı karşısında bugün İnterpol, Kolombiya hükümeti ve Ulusal Polisimizden bu eylemin iddia edilen failleri hakkında resmi olarak bilgi talebinde bulundu" ifadesini kullandı.

Molano, ordu ve polise iddiaların açıklığa kavuşturulması için gerekli talimatların derhal verildiğini hatırlatarak "Gelen ilk ayrıntılar, olayın sorumluları arasında Ulusal Ordunun eski üyeleri olduğunu gösteriyor" dedi.

Suikast şüphelilerinden 15 Kolombiyalı ile 2 ABD vatandaşı yakalanmıştı

Öte yandan, polis tarafından gözaltına alınan şüphelilerin, silahların ve çok sayıda pasaportun görüntülerini paylaştı.

Moise'ye suikast düzenlediği iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda bugün 15 Kolombiyalı ile 2 Amerikalının gözaltına alındığı bildirilmişti.

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, konuya ilişkin açıklamasında, Moise suikastının, toplamda 26 Kolombiyalı ve iki Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliği tarafından yapıldığını söylemişti.

Şimdiye kadar operasyonlar kapsamında öldürülen şüpheli sayısı 10'a yükselmişti.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.