CHP’li Ağbaba’dan Erdoğan’a 'uçak' yanıtı: Başta Katar’ın hediye ettiği uçağı satacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba "Neymiş, gelince uçakları satacakmış" diyerek Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Ağbaba, "O uçakları geldiğimiz gün satacağımızın bilinmesini istiyoruz. En başta da o Katar’ın hediye ettiği uçağı satacağız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında, milletvekilleri ve parti meclis üyelerinden oluşan CHP Esnaf Masası Heyeti bugün Niğde'ye geldi. CHP'li Ağbaba, kentte 2 gün boyunca gerçekleştirilecek vatandaş ve esnaf ziyaretleri öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sözcü'nün haberine göre Ağbaba, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına ait 13 uçağı satacağını söylemesi üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği, “Neymiş gelince uçakları satacakmış. Tarifeli uçakla mı seyahat edeceksin?” çıkışına sert tepki gösterdi.Gelişmiş dünya ülkelerindeki liderlere tahsis edilen uçak sayılarını açıklayan Ağbaba şunları söyledi:

Şu an iktidarı tarif edecek olsak, ya da en çok bildikleri nedir diye sorsak, buna kuşkusuz vereceğimiz; saray ve uçaktır. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD'nin 2 uçağı var. Almanya Başbakanın 2 jeti var.

Japonya imparatorluğunun emrinde 2 uçak var. ABD'nin 15'te 1'i kadar ekonomisine sahip olan ülkemizde ise 13 uçağımız var. Uçakların yıllık bakım masrafı 800 bin dolar kabul ediliyor. Maalesef bir israf ve şatafat düzeni ile karşı karşıyayız.

Makam aracı sayısı Japonya'da 10 bin, Türkiye'de 125 bin, Fransa'da 8 bin, Almanya'da 9 bin. Dünyanın en büyük araç üreticilerine bakın. Biz onların en az 15 katı makam aracımız var. Bir ülkenin itibarı kişi başına düşen milli gelir, esnaf ve çiftçisnin zenginliği ile ölçülür.

CHP'nin iktidara geldiği an uçakları satacaklarını yineleyen Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"17 milyon insanımız sosyal yardımlarla yaşamını sürdürürken 3 ayrı sarayda yaşayan bir Cumhurbaşkanımız var. 10 milyonu aşkın insanımız iş ararken 125 bin makam aracına sahip bir ülkeyiz. ‘İsraf haramdır' diyorlar ama bir şatafat ve israf düzeni ile karşı karşıyayız. Halkın ekonomik durumu ortadayken 13 değil, istersen 130 uçağın olsun, itibarla değil israfla anılırsınız. Bizim gelirimizin 20-30 katı olan ülkelerin uçak sayısına bakın bir de bizim uçak sayımıza bakın. Biz geldiğimiz zaman bu uçakları satacağız, Katar'dan gelen uçağa dünyada 3 lider biniyor. O uçakları geldiğimiz gün satacağımızın bilinmesini istiyoruz. En başta da o Katar'ın hediye ettiği uçağı satacağız."

Kentteki temasları kapsamında Niğde'nin Bor ilçesi Kemerhisar Beldesi'nde bir kasap dükkanını ziyaret eden Veli Ağbaba, esnafa işlerinin nasıl olduğunu sordu. Ağbaba'ya dert yanan esnaf, “Yem yüzde yüz arttı. Her şey arttı. Çobanın ücreti, yem, benzin, elektrik fiyatları arttı. Para kazanamıyoruz” dedi.

Ağbaba'nın “devlet desteği aldınız mı?” sorusuna ise esnaf, “ Devlet hiç destek olmuyor. Esnaf Kefalet Kooperatifi'nden kredi alıyoruz. Faiz ödüyoruz. Türkiye bitti. Türkiye'yi Katar'a sattılar” diyerek sitemde bulundu.