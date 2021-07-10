CHP’li Salıcı: Normal koşullar altında bir araya gelmeyecek siyasi partiler bir araya geldik

Beraberindeki CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, parti meclisi üyeleri Nevaf Bilek ve Devrim Barış Çelik ile 'Doğu Masası' programı kapsamında Hakkari'ye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaşanan sorunların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle büyüdüğünü savundu.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin değişmesi gerektiğini belirten Salıcı, "Bu düzeni değiştireceğiz. Sizin, bugün katıldığınız mücadele, mazlum ile zalim arasındaki mücadeledir. Bu mücadeleyi tamamına erdirmek durumundayız. Türkiye'yi yaşamış olduğu bu ağır koşullardan çıkartıp, düzlüğe, normalleşmeye götürmek zorundayız" dedi.
Salıcı, şunları kaydetti: "Normal koşullar altında bir araya gelmeyecek siyasi partiler bir araya geldik. Çünkü Türkiye'de normal olmayan şeyler yaşanıyordu. Türkiye'yi normalleştirmek için bizim birbirimizle kucaklaşmamız, birbirimize sevgi ile davranmamız gerek. Bizim bir arada Hakkarilisi ile Edirnelisi ile bu ülkenin bütün vatandaşları ile yeni bir düzeni kurmamız gerek. Bu ülkeyi içine girdiği cendereden hep birlikte, el birliği ile doğusu, batısı, kuzeyi güneyi ile çıkarmak zorumdayız. Bu ülkenin özgürlüklere, demokrasiye, dayanışmaya ihtiyacı var. En önemlisi Türkiye'nin barışa, huzura, insanının Türk- Kürt diye, Alevi- Sünni diye ayırılmadığı yeni bir döneme ihtiyacımız var. Bu ülkede Kürt sorunu var mı? Evet var. Lafı döndürüp dolaştırmadan söyleyebiliriz, bu ülkede terör de var, terör sorunu da var ve bu ülkede Kürt sorunu var."
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