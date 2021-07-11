Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin günün 24 saati konuşması doğru değil

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı çok önemli günlerde çok önemli zamanlarda açıklamalar yapar ve bütün vatandaşlar da cumhurbaşkanını büyük bir dikkatle dinlerler 'Acaba ne söylüyor?' diye. Cumhurbaşkanı her şeye maydanoz olmaz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de Muhtarlar Buluşması'nda konuştu. Sözcü'nün aktardığına göre Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmalarına değinen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
Son günlerde bir cumhurbaşkanlığı tartışması oluyor. 'Ali mi olsun, Veli mi olsun', böyle bir anketler, şunlar bunlar geziyor ortalıkta. Önce ülkesini seven her vatandaşın elini vicdanını koyup şunu düşünmesi lazım. Bu memlekete nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı? Asıl sorumuz bu olmalı. Öyle bir cumhurbaşkanı olmalı ki 83 milyonu kucaklamalı. 'Sen doğuda, sen batıda yaşadın, sen şöylesin, sen böylesin', hayır efendim, bu ülkede yaşıyorsa 83 milyonu kucaklamalı, cumhurun başkanı olmalı yani tarafsız olmalı, bir partinin genel başkanı değil bütün vatandaşları kucaklamalı.
Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin günün 24 saati konuşması doğru değil. Cumhurbaşkanı çok önemli günlerde çok önemli zamanlarda açıklamalar yapar ve bütün vatandaşlar da cumhurbaşkanını büyük bir dikkatle dinlerler 'Acaba ne söylüyor?' diye. Cumhurbaşkanı her şeye maydanoz olmaz. Önemli bir şey varsa konuşur. İşin özeti budur. Cumhurbaşkanı kendisi ve ailesiyle birlikte örnek olmalı. Yaşayışıyla örnek olmalı. Herkes bilmeli ki seçtiğimiz cumhurbaşkanı mütevazı bir adamdır, seçtiğimiz cumhurbaşkanı dürüst bir adamdır, seçtiğimiz cumhurbaşkanı mal varlığı dolayısıyla birilerinin tehdidine maruz kalamaz. Seçtiğimiz cumhurbaşkanı ahlaklı bir cumhurbaşkanıdır. Seçtiğimiz cumhurbaşkanı vatandaşla muhatap olurken alçak gönüllüdür. Cumhurbaşkanının böyle olması lazım. Bir cumhurbaşkanı arıyorsak niteliklerini önce kafamızda oluşturmamız gerekiyor.
Cumhurbaşkanı sevecen ve adaletli olmak zorundadır. Adaletin yanında durmak zorundadır. Bizim seçtiğimiz cumhurbaşkanı onurlu ve başı dik gezen biri olmak zorundadır. Birilerinin önünde eğilmeyen, tehdit edildiği zaman da meydan okuyan ‘Araştırmazsanız namertsiniz' diyebilecek niteliklere sahip olmalı. Cumhurbaşkanının herkesi kucaklaması lazım. Kimlik, inanç, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapılmaz. Biz ne üzerinden siyaset yapıyoruz? Biz sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapıyoruz. Muhtarlık, işsizlik, apartman görevlileri, esnaf, sanayici bir sosyal kimliktir. Siyaseti sosyal kimlikler üzerinden yapmak lazım. Sosyal kimlikler üzerinden siyaset yaparsanız vatandaşın sorununu çözmüş olursunuz.
Cumhurbaşkanının sivil vesayeti kaldırması lazım, yargı üzerindeki sivil vesayeti kaldırması lazım. Cumhurbaşkanının aynı zamanda darbe hukukunun kalıntılarını temizlemeyi söz vermesi lazım bu millete. Eğer bunlar olmazsa Türkiye demokrasisinin içinde ciddi yaralar ve o kapanmaz. Kanada'da, Japonya'da, Güney Kore'de, Avrupa Birliği demokrasi var değil mi? Evet. Peki bizde niye bütün kurallar işlemiyor? Biz birinci sınıf mı üçüncü sınıf mı demokrasiyi hak ediyoruz?
Cumhurbaşkanının birinci sınıf demokrasiyi hedeflemesi lazım, parlamento üzerindeki vesayeti sonlandırması lazım. Ne demek parlamentonun üzerindeki vesayet? Milletvekili seçiyorsunuz, Allah aşkına siz gerçekten milletvekilini seçiyor musunuz? Sizin önünüze bir liste geliyor, listenin altına mühür vuruyorsunuz. Demokrasilerde olması gereken milletin vekilini millet seçer. Milletin vekilini millet seçerse orada demokrasi olur. Siz liste seçiyorsunuz milletvekili seçmiyorsunuz. Seçilen milletvekili vesayet altına kalıyor. Parlamento vesayet altında oluyor.
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