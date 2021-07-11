Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin günün 24 saati konuşması doğru değil

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı çok önemli günlerde çok önemli zamanlarda açıklamalar yapar ve bütün vatandaşlar da cumhurbaşkanını büyük bir dikkatle dinlerler 'Acaba ne söylüyor?' diye. Cumhurbaşkanı her şeye maydanoz olmaz" dedi.