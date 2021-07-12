Uzun süreli ABD ambargoları nedeniyle yaşanan ekonomik kriz, Küba'da hükümet karşıtı gösterilerin başlamasına yol açtı. Gıda kıtlığı ve yüksek fiyatlara karşı eylem yapan grupların ABD bayrağı taşıdıkları görüldü.

ABD'nin uzun süreli ekonomik ambargoları nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan Küba'da hükümet karşıtı eylemler başladı.

'Gıda kıtlığı ve yüksek fiyatlara karşı' düzenlendiği belirtilen eylemlerde ise ABD bayrağı taşındığı görüldü.

Öte yandan, ABD'nin çeşitli bölgelerinde de Küba Komünist Partisi'ne karşı eylemler düzenlendi ve ABD'ye 'askeri müdahale' çağrısında bulunuldu.

© AFP 2021 ABD Florida'da düzenlenen Küba karşıtı eylem

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise, televizyondan yayınlanan ulusa seslenişinde, "Amerikan imparatorluğuna bağlı olan devrim karşıtı paralı askerlerin istikrarsızlık yaratmasına izin vermeyeceğiz. Devrimci bir tepkimiz olacak" dedi.

Küba, ABD'nin yaptırımları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak ciddi kayıplar yaşadı.

Küba ekonomisi 2020'de yüzde 11 küçüldü.

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, Küba liderliği bu yılın başlarında bir dizi ekonomik reform önlemi açıklamıştı.

Reformlar kapsamında, Küba'da özel teşebbüslerin yer almasına izin verilen devlet kontrolündeki sektörlerin sayısı 127’den yaklaşık 2 bine çıktı.

Küba'da hükümet karşıtı eylemler: Protestocular ABD bayrağıyla yürüdü https://t.co/lXLaIKQuW3 pic.twitter.com/F2OAX11kBK — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 12, 2021

​