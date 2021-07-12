CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Gençlik Zirvesi'ndeki açıklamalarını sosyal medyadan yorumladı. Kılıçdaroğlu "Gençler hakkında konuşacaksan; senin korkundan, senden bile sakladıkları bazı gerçekleri öğrenmen lazım, iyi oku da öğren" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gençlik Zirvesi'ndeki sözlerine ilişkin olarak Twitter'dan yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Bak Erdoğan, bugün yine prompter’da önüne ne konulduysa okumuşsun. 'Gençleri yaftalamayın, hafife almayın, istismar etmeyin' demişsin. Gençleri kim yaftalıyor, hafife alıyor, istismar ediyor, gel onlara soralım olur mu?"

Bak Erdoğan, bugün yine prompter’da önüne ne konulduysa okumuşsun. "Gençleri yaftalamayın, hafife almayın, istismar etmeyin" demişsin. Gençleri kim yaftalıyor, hafife alıyor, istismar ediyor, gel onlara soralım olur mu? — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 12, 2021

​"Gençler hakkında konuşacaksan; senin korkundan, senden bile sakladıkları bazı gerçekleri öğrenmen lazım, iyi oku da öğren. Üniversiteli işsizlerin sayısı son 15 yılda tam 10 kat arttı. 15-24 yaş arası her dört gencin birisi işsiz."

📌Yaklaşık 2 milyon genç kayıt dışı çalışıyor, sigortası, güvencesi yok.



📌OECD ülkesi onlarca ülke arasında genç işsizliğinde zirvedeyiz.



Prompterdan hikaye okuma, rakam oku rakam! Devlet yönetiyorsun, ciddi ol biraz. Cesaretin varsa, getir sandığı, al gençlerden cevabını. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 12, 2021

"Yaklaşık 2 milyon genç kayıt dışı çalışıyor, sigortası, güvencesi yok. OECD ülkesi onlarca ülke arasında genç işsizliğinde zirvedeyiz. Prompterdan hikâye okuma, rakam oku rakam! Devlet yönetiyorsun, ciddi ol biraz. Cesaretin varsa, getir sandığı, al gençlerden cevabını."