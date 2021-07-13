Haiti: Devlet Başkanı Moise'yi öldürenlerden ikisi ABD adına çalışıyor

Joseph Vincent ve James Solages isimli ABD'lilerin muhbir olarak çalıştıkları ve birinin ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi (DEA) adına faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

CNN'de yer alan habere göre, DEA ise, yakalananların 'hiçbirinin kendi adına hareket etmediğini' iddia ederken, şüphelilerden birini yetkili makamlara teslim olmaya çağırdıklarını ve konuyla ilgili olarak Haiti hükümetini bilgilendirdiklerini açıkladı.

Pazartesi günü ise, soruşturmaya yakın bir kaynağınise, tutuklanan iki kişi, müfettişlere 'Moise için tutuklama emri aldıklarını bildirilen Kolombiyalı bir komando birliği için tercüman olduklarını' söyledi.

Şüphelilerden James Solages'in, bir süre Haiti'deki Kanada büyükelçiliğinde 'koruma şefi' olarak çalışan 'sertifikalı bir diplomatik ajan' olduğu da söylendi.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

Moise'nin, öldürülmeden önce suikastçılar tarafından işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı.