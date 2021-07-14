Küba'daki gösterilerde ilk ölüm

Küba Komünist Partisi'nin resmi yayın organı Granma, 36 yaşındaki Diubis Laurencio Tejeda isimli bir adamın, pazartesi günü gerçekleşen gösterilerde öldüğünü açıkladı.

Başkent Havana'da gerçekleşen gösterilerde yaşanan çatışmalarda çok sayıda protestocu ve polis memuru da yaralandı.

Yaşanan ölümle ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı'nın 'üzüntü duyduğu açıklanırken', Havana'nın Arroyo Naranjo bölgesinde 'örgütlü antisosyal ve suç gruplarının' toplandığını ve 'memurlara saldırmak amacıyla' yakındaki bir polis karakoluna doğru yürümeye çalıştığı bildirildi.

Hedeflerine ulaşmadan önce güvenlik güçleri tarafından yolu kesilen göstericilerin, taş ve sert cisimler fırlatarak çatışma başlattıkları ve elektrik hattına zarar verdikleri öğrenildi.

Granma'nın bildirdiğine göre, bir dizi tutuklama da yapıldı, ancak tam sayı bilinmiyor.

© AFP 2021 / Rodrigo Arangua Küba'da hükümet karşıtı eylemler: Protestocular ABD bayrağıyla yürüdü ise, pazar gününden bu yana protestocuların, gazetecilerin ve diğer aktivistlerin hedef alındığını iddia ederek 100'den fazla kişinin tutuklandığını iddia ediyor.

İspanya Dışişleri Bakanlığı da, İspanyol muhabir Camila Acosta'nın tutuklandığını iddia etti.

Ancak Küba hükümeti şimdiye kadar mitingler sırasında meydana gelen tutuklamalar veya yaralanmalar hakkında hiçbir ayrıntı vermedi.

Küba'da hafta başından bu yana devam eden eylemlerde, Komünist Parti'nin iktidardan devrilmesi talep ediliyor.

Kübalı yetkililer ise, eylemcilerin ABD tarafından fonlanan kişiler tarafından yönlendirildiğini açıkladı.

ABD ise, Küba'dan deniz yoluyla gelmeyi planlayan şahıslara engel olunacağını söyledi.