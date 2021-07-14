Kremlin Sözcüsü: ABD ile siber güvenlik konulu istişareler başladı

Bugünkü basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ve Amerikan yetkililer arasında siber güvenlik konulu ikili istişare sürecinin başladığını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü, Rusya lideri Vladimir Putin'in siber suçlar alanında etkileşime ilişkin talimatının uygulanıp uygulanmadığı sorusuna, “Bu konuda ikili istişare süreci başladı” yanıtını verdi.

'Siber suçların cezalandırılması gerektiğine inanıyoruz'

Peskov ayrıca, “Siber suçların ortaya çıkmasını kabul edilemez buluyoruz. Cezalandırılmaları gerektiğine inanıyoruz. Ve uluslararası olarak hepimizin işbirliği yapması gerektiğine inanıyoruz, bu durumda hem Rusya, hem de ABD bu tür tezahürlerin önüne geçmek için işbirliği yapmalı” vurgusunu yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden, 16 Haziran'da Cenevre'de ilk kez bir araya gelmiş, toplantının ardından yapılan açıklamada tarafların stratejik istikrar alanındaki diyaloğun yanı sıra siber güvenlik, mahkum takası ve silah kontrolü konusunda istişarelere başlamayı planladığı bildirilmişti.