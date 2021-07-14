Saadet Partisi’nden TRT eleştirisi

Saadet Partisi '#TRTKasabası' etiketiyle yaptığı paylaşımda; TRT Payı, TRT Bandrol Ücreti adı altında vergi toplanmasını eleştirdi.

Saadet Partisi, sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoda, yeni yönetim kurulunu açıklanan TRT'yi, "Bu kasaba hepimizin, şerifin değil!" diyerek eleştirdi.

Yapılan açıklamada, "Yayınlanan videoda günden güne tarafsızlığını kaybeden TRT'nin vergilerle ayakta duruyor olmasına rağmen iktidarın yayın organı haline getirilmesine; TRT ile özdeşleşen ‘Western Filmleri’ne gönderme yapılarak dikkat çekildi" ifadelerine yer verildi.

Saadet Partisi '#TRTKasabası' etiketiyle yaptığı paylaşımda; TRT Payı, TRT Bandrol Ücreti adı altında vergi toplanmasına işaret etti.

Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile TRT'nin yönetim yapısında değişikliğe gidilmişti ve görevlere yeni atamalar yapılmıştı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in görev süresi dolarken, Mehmet Zahid Sobacı TRT Genel Müdürü, Ahmet Albayrak da TRT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

TRT Yönetim Kurulu üye sayısı da 7'den 9'a çıkarıldı. TRT'nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Ahmet Albayrak, Mehmet Zahid Sobacı, Atakan Yılmaz, Hilal Kaplan Öğüt, Meryem İlayda Atlas Çetin, Mücahid Eker, Oğuz Göksu, Oğuzhan Bilgin, Veysel Kurt.