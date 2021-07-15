Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz mektubu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 15 Temmuz dolayısıyla bir mektup gönderdi.

Aliyev mektubunda, "Darbeyi önlemek için canını veren şehitleri hürmetle anıyorum. Bu ihanet sizin fedakarlığınız ve Türk Milleti'nin birliği ile önlendi. Azerbaycan, bu hain darbe girişimini ilk andan itibaren açık şekilde kınamıştır" ifadelerini kullandı.