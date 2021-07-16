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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki

    AK Parti’den 803 belediyeye Kurban Bayramı genelgesi

    © İHA / HALİL ULUBEY
    Politika
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    AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı AK Partili belediyelere gönderdiği Kurban Bayramı genelgesinde “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını sorarak bayramlarını kutlamalıyız” denildi.

    AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Partili 803 belediyeye Kurban Bayramı genelgesi gönderdi.

    Belediye başkanlarına kurban bayramının ruhuna uygun davranmalarını öğütleyen Özhaseki, “Bayramlar; kadim geleneğimizin önemli zaman dilimleridir. Bayramlar; dayanışmanın, yardımlaşmanın kardeşliğin en derinden hissedildiği ve yaşatıldığı anlardır. Bu vesileyle şimdiden Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Kurban Bayramı'nın ruhuna uygun olarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gerek yüz yüze gerek telefon yoluyla ihtiyaçlarını sorarak, gönüllerine dokunarak bayramlarını kutlamalıyız. Yine kesilen kurbanların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması noktasında da belediyemizin bütün imkan ve tecrübeleri seferber edilmelidir” dedi.

    ‘Her ne kadar normalleşme sürecine girmiş olsak da salgın süreci devam etmektedir’

    Pandeminin hala devam ettiğini ve belediyelerin salgının artışının engellenmesi noktasında önemli bir paya sahip olduğunun altını çizen Özhaseki “Kurban Bayramı vesilesiyle Belediyemizce birtakım tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin takibinin de önemle yapılması gerekmektedir. Her ne kadar normalleşme sürecine girmiş olsak da salgın süreci devam etmektedir. Vaka sayılarının tekrardan artış göstermemesi için sizlerin gayretlerinin ne kadar önemli olduğunun farkındayız” ifadelerini kullandı.

    Özhaseki, Kurban Bayramında Belediyelerce alınması gereken tedbirleri şu şekilde sıraladı:

    - Kurban satış yerlerine girişte kurbanlık hayvanların kulak küpesi, pasaportu ve veteriner sağlık raporu kontrol edilmeli; küpesi ve belgesi olmayanların buralara girişine izin verilmemeli,

    - Kurban kesim alanlarında ise düzenli olarak hem genel temizlik hem de kişisel hijyen kurallarına özen gösterilmeli,

    - Belirlenen kurban kesim yerleri haricinde, başka yerlerde kesim yapılmasına müsaade edilmemeli,

    - Hayvan kesim sırasında oluşan atıklar ivedilikle toplanmalı,

    - Hayvanlara eziyet edilmemesi için gerekli tedbirler mutlak surette alınmalıdır.

    - Ayrıca Kurban Bayramı'nın en sorunsuz ve güzel şekilde geçmesi adına ilgili bakanlıklarımızın hazırladıkları genelgelere uyulması elzemdir.

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    Etiketler:
    Mehmet Özhaseki, AK Parti, Genelge, Kurban Bayramı, Türkiye
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