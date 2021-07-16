Küba gıda ve ilaç üzerindeki gümrük kısıtlamalarını kaldırdı

Küba'da bir süredir eylemler devam ederken, hükümet de gıda ve ilaçlar üzerindeki gümrük kısıtlamalarını kaldırdığını açıkladı.

Küba'da hükümet, ülkeye gelen yolcuların gümrük ücreti ödemeden yiyecek, ilaç ve diğer temel malzemeleri getirebileceklerini duyurdu.

Karar, başbakan Manuel Marrero tarafından cumhurbaşkanı Miguel Diaz-Canel ile birlikte televizyonda yayınlanan bir konuşmada açıklandı.

Marrero, kararla ilgili olarak "Birçok gezgin tarafından yapılan bir talepti ve bu kararı almak gerekliydi" ifadelerini kullandı.

Küba yasalarına göre, ülkeye gelen yolcularBunun yanında, yine sınırlı miktarda yiyecek ve kişisel hijyen eşyasına gümrük vergisini ödemeleri koşuluyla izin veriliyor

Marrero, bu limitlerin ve vergilerin Pazartesi gününden itibaren kaldırılacağını söyledi.

Küba ekonomisi, modern tarihin en uzun ambargosu olarak kabul edilen ABD ambargosu devam ederken Trump'ın hamleleri nedeniyle daha da kötüleşti.

Bu politikalar ayrıca, Başkan Joe Biden yönetimi tarafından incelenmeye devam ediliyor.

Cumhurbaşkanı Diaz-Canel ise, programda yaptığı konuşmada eylemlerde ABD'nin rolüne dikkat çekerken, ilk kez hükümet eksikliklerinin ol oynadığını kabul etti.

“Kargaşalardan deneyim kazanmalıyız” diyen Diaz-Canel, "Harekete geçmek, üstesinden gelmek ve tekrarlarından kaçınmak için sorunlarımızın eleştirel bir analizini yapmalıyız" dedi.

Kübalılar arasında 'barış, uyum ve saygı' çağrısında bulunan Bakan, "Belki de bu tür olaylardan kafası karışmış, kötü muamele görmüş birinden özür dilemek gerekecek" ifadelerini kullandı.