ABD ve Almanya, Washington Deklarasyonu'nu imzaladı

Washington'da bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, çeşitli küresel konularda paylaştıkları ortak ilkelerin yer aldığı Washington Deklarasyonu'nu imzaladı.

Biden-Merkel zirvesinin ardından Beyaz Saray'dan yayınlanan Washington Deklarasyonu metnine göre, ABD ile Almanya arasındaki ilişkilerin temeli, demokratik ilkelere, değerlere ve kurumlara müşterek olarak bağlı olmaya dayanıyor.

Tüm dünyada barış, güvenlik ve refahın desteklenmesi için yakın iş birliği yapılmasının taahhüt edildiği belgede, "Şeffaf dünyayı savunmayı taahhüt ediyoruz. Dünyadaki tüm uluslar, dış müdahaleden, dış ülkelerin zorlama veya baskısından ari olmalıdır" dendi.

Avrupa'da birlik, özgürlük ve barış için mücadele etmeyi, NATO'yu desteklemeyi ve mevcut birlikleri ve ortaklıkları geliştirmeyi vaat eden Washington ve Berlin, yabancı güçlerin bunu engelleme girişiminde bulunması halinde birlik olunacağını ve NATO'nun merkezi role sahip olacağını, bir NATO üyesini hedef alan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağı ilkesinin yer aldığı 5. maddeye tam bağlılığını korunacağını vurguladı.

Taraflar, baskı yerine özgürlüğü desteklemeleri gerektiğini düşündükleri yeni teknolojilere ilişkin kuralları, normları ve standartları destekleme sözü verdi.