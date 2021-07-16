CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriyeli kardeşlerimizi huzur içinde kendi ülkelerine göndereceğiz. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda Suriye konusunu, Suriye sorununu, Suriyelilerin sorununu da iki yıl içinde çözeceğim. Kararlıyım ve biz bunu yapacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, Suriye konusuna ve Suriyelilere ilişkin Twitter hesabından "İktidarımızda Suriyeli misafirlerimizle helalleşip iki yılda memleketlerine uğurlayacağız. Bu iktidarımızın en önemli beş önceliğinden biridir. Plan ve programlarımız hazır. Bu video da bunun taahhüdü olarak burada dursun istedim" ifadeleriyle görüntülü açıklama paylaştı.

Açıklamasında, resmi rakamlara göre Türkiye'de 3 milyon 600 bin Suriyelinin bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Suriye'ye komşu illerde yoğunluğun görüldüğünü, bazı illerde Türk vatandaşlarından fazla Suriyeli vatandaşların bulunduğunu söyledi.

Geçinemeyen, işsiz kalan insanların Suriyelilerden şikayet ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, ilerleyen süreçte çok daha ciddi açmazlarla karşılaşılabileceğini öne sürdü.

İktidarımızda Suriyeli misafirlerimizle helalleşip iki yılda memleketlerine uğurlayacağız. Bu iktidarımızın en önemli beş önceliğinden biridir. Plan ve programlarımız hazır. Bu video da bunun taahhüdü olarak burada dursun istedim. pic.twitter.com/5kE4csutCo — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 16, 2021

'Çözme güçleri yok'

Bu sorunun çözülmek zorunda olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Bunlar çözemediler, çözme güçleri de yok, kapasiteleri de yok ama biz çözeceğiz. İnsani boyutuyla ele alacağız sorunu ve çözeceğiz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Şanlıurfa'da bir sabahçı kahvesine gitmiştim, orada işsiz insanların gelip nasıl iş bulduklarını görmek istemiştim. Sabahçı kahvesinde insanlar oturuyor, bir kamyon veya kamyonet geliyor, birisi iniyor aşağıya '15-20 işçi' diyor ve insanlar binip gidiyorlar. Yaşlı bir adama 'Sen niçin gitmedin?' diye sorduğumda, 'Benim ailem kalabalık, 120 lira günlük olabilirse ben ancak gidebiliyorum çalışmaya. Suriyeliler geldi, çok daha ucuza çalışıyorlar, 50-60 liraya gidiyorlar, saat de yok dolayısıyla ben 50-60 lirayla ailemi geçindiremiyorum.' dedi. Bu, bir sabahçı kahvesinde bana söylenen." ifadelerini kullandı.

İstanbul, İzmir, Kayseri, Hatay, Kilis ve Gaziantep'te de buna benzer olayların ve manzaraların görüleceğini ileri süren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu sorunu çözmemiz lazım. Öncelikle Suriye'yle ilişkilerimizi düzelteceğiz, büyükelçilikleri açacağız. Ben Avrupa Birliğine gittiğimde bana Suriyeli mültecilerden şikayet ettiler. Onlara şunu söyledim, 'Neden şikayet ediyorsunuz? Mülteciler geldi diye mi? Peki Suriye'de kan gövdeyi götürürken sesiniz çıkmıyordu. Mülteciler Türkiye'ye gelirken sesiniz çıkmıyordu, ne zaman sizin kapıya dayandılar bağırmaya başladınız.' Peki nasıl çözülecek diye bana sordular, dedim ki 'Elinizi cebinize atacaksınız, Suriyelilerin yolunu, okulunu, hastanesini, kreşini, her şeyini, hepsini yapacaksınız arkasından Suriyelileri biz kendi ülkelerine göndereceğiz.' Irkçılık yapmıyoruz, bir daha söylüyorum, Suriyeliler bizim akrabalarımız ama onlar doğdukları topraklarda mutlu olurlar. Dolayısıyla Suriyeli kardeşlerimizi huzur içinde kendi ülkelerine göndereceğiz. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda Suriye konusunu, Suriye sorununu, Suriyelilerin sorununu da iki yıl içinde çözeceğim. Kararlıyım ve biz bunu yapacağız."