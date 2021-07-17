BBP Genel Başkanı Destici: OHAL'in bir müddet daha devam etmesinden yanayız

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Olağanüstü halin (OHAL) bir müddet daha Türkiye'de devam etmesinden yanayız. Çünkü tehdit dışarıdan ve içeriden sürüyor. Bunu da her noktada gözlemliyoruz" dedi.