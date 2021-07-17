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    CHP'li Özel'den 'ittifak' açıklaması: Bunların kararını parti organları verir

    © AA / Ali Balıkçı
    Politika
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    https://tr.sputniknews.com/politika/202107171044990580-chpli-ozelden-ittifak-aciklamasi-bunlarin-kararini-parti-organlari-verir/

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP önümüzdeki seçimde ittifak yapar mı yapmaz mı, Millet İttifakı devam mı eder genişler mi, daralır mı; bunların hepsi partilerin yetkili organlarının vereceği kararlar ve yapacağı yetkilendirmelerden sonra olacak işler" dedi.

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi.

    Özel, TBMM'nin dün ve bugün çalıştığını, yarın ve gerekirse pazartesi günü de çalışacağını belirterek, "Çünkü AK Parti bütün bir sene boyunca yapmadığı ve yapılmasını defalarca söylediğimiz bir takım düzenlemeleri son dakikaya kadar bıraktı. Uzun süredir bir beklenti vardı. Ve bu beklentileri karşılayacak bir torba yasa görüşülüyor. Aslında haftaya turizmi teşvik yasası ile başlamıştık. O yasaya salı gününden beri direniyorduk. Yasanın birinci bölümü bitti. 2’nci bölümüne geçildiğinde artık bayram tatiline kadar torba yasanın da sıkıntıya girdiğini gören AK Parti yönetimi torba yasayı getirdi. Torba yasada örneğin tütüncülerin beklediği erteleme var; destekliyoruz. Kamu eczacılarının beklediği bir iyileştirme var; destekliyoruz. Çek kanunu ile ilgili, çek cezaları ile ilgili bir erteleme var ve bir beklentiyi karşılıyor; destekliyoruz. Bunun dışında pek çok beklentiyi karşılayan maddeyi destekliyoruz. Ama bunlar şeker. Şekerin ortasına bir zehir koymuşlar. O da OHAL yetkilerini 3 yıl daha uzatmak" dedi.

    'Can Candan hocanın üniversite ile ilişiğini kesti'

    Özel, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun görevden alınması ile ilgili, "Melih Bulu’nun görevinden alınmasının ardından aynı anlayışın devamı olarak göreve gelen rektör vekili ilk iş olarak direnişin en önemli isimlerinden, sembol isimlerinden, Can Candan hocanın üniversite ile ilişiğini kesti. Can Candan üniversitede ders veren kendi eğitimini yurt dışında tamamlamış Türkiye açısından özellikle belgeselcilik noktasında çok önemli bir akademisyen. Onun kusuru öğrenci eylemlerindeki kaydettiği görüntüler. Onun kusuru bir hafta sonu ki üniversitenin günü, saati, yasağı olmaz; öğretim görevlilerinin üniversiteye girişini yasaklamışlar. Bilimin aynı sanat gibi 7 gün 24 saat yaşanan, yaşatılan, öğretilen bir şey olduğunu unutmuş Melih Bulu, öğretim görevlilerini üniversiteye sokmuyordu. İçeridekileri dışarı davet ediyordu ve ‘Ne işiniz var üniversitede sizin hafta sonu’ diyordu. Bunun tutanağını tutan Can Candan’a, bunun videolarını çeken Can Candan’a, öğrencileri videolar çekip belgeselleştiren Can Candan’ın üniversiteden ilişiğini kesti" ifadelerini kullandı.

    © AA
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    'Bunların kararını parti organları verir'

    Özel, HDP'li Pervin Buldan'ın muhalefete yönelik ittifak açıklamalarının hatırlatılması üzerine "Biz 16 Nisan rejime kast eden anayasa değişikliği görüşülürken defalarca söylemiştik, 'Bu sistem istikrar değil istikrarsızlık getirir' diye. Eskiden bir parti tek başına iktidar olursa hükümeti kuruyordu. Olamazsa 40 gün koalisyon konuşuluyordu. Sonra da ülke yönetiliyordu. Şimdi seçim geçiyor. 40’ı çıkmadan gelecek seçimin ittifakları konuşuluyor. Bu ittifak tartışmalarının bugünden seyre oturması, olgunlaşması zaten olanaklı değil. Kaldı ki CHP geçmiş seçime baktığımızda Millet İttifakı’nın içerisindeydi. Önümüzdeki seçimde ittifak yapar mı yapmaz mı, Millet İttifakı devam mı eder genişler mi, daralır mı; bunların hepsi partilerin yetkili organlarının vereceği kararlar ve yapacağı yetkilendirmelerden sonra olacak işler" diye konuştu.

    Etiketler:
    Pervin Buldan, Can Candan, Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi, Millet İttifakı, HDP, ittifak, CHP, Özgür Özel
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