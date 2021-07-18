İYİ Partili Türkkan: İktidar, Türkiye düşmanlarıyla ittifak kuracağının sinyallerini veriyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“İktidar partisi OHAL’i niye uzatmak istiyor?" diye soran Türkkan, “Terörle mücadele etmek için. ‘Terör var ya’ diyor. Terör dediğiniz FETÖ, PKK. ‘O yüzden biz OHAL'i uzatmak istiyoruz’ diyor İktidar sözcüleri” diyen Türkkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “İçeride 264 PKK'lı kaldı" açıklamasını hatırlatarak, “Doğrudur. 2000 yılında yani AK Parti’den önce, bu ülkede, içeride 500'e yakın PKK'lı vardı, yurt dışında da yaklaşık 2 bin 500 PKK'lı vardı. ‘Çok mücadele ettik başarı hikâyesi yazdık’ diyorlar ya, Şu anda sadece dışarıda 60 bin PKK'lı var? PKK'ya prim verenler bunlar, PKK'yı büyütenler bunlar. Başarı falan yok yani. FETÖ’ye kendi fütuhat alanlarını genişletmek bahanesi için kullanıyorlar. Muhalif olan her sesi kısmık için kullanıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Türk milletinin gerektiğinde düşmanı affetmesini ve yeni ittifaklar kurmasını bildiğini” söylediğini kaydeden Türkkan, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Sayın Erdoğan’dan bu açıklamasından bir gün önce HDP’li Pervin Buldan; çözüm sürecini önemsediğini, yeni bir sürecin daha başlaması gerektiğini söylüyor. Bir örtüşme var ciddi anlamda. Sonra da şartlarını sıralıyor. ‘Bölücü başı Öcalan ile görüşmeler başlasa, tecrit ortadan kalksa’ diyor. 2023 öncesi İktidar, OHAL şartları altında Cumhuriyet’e karşı kendi devrimini yapma hazırlığında. Ama anket sonuçları hepsinin uykularını kaçırıyor. Bırakın yüzde 50’yi, yüzde 40’ı rüyasında bile göremiyor. Yüzde 30’u bile bulamayacaklar. DSP’nin gidişi bunlara örnek olsun. O yüzden iktidar, Türkiye düşmanlarından medet umuyor. Türkiye düşmanlarıyla ittifak kuracağının sinyallerini veriyor Hangi düşmanla barışacaksın, PKK ile mi barışacaksın FETÖ ile mi barışacaksın? Bilmek istiyor bu millet.”