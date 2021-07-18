CHP'li Başarır: Devlet, illegal yollardan silah dağıtmaz, dağıtırsa da bir hukuk devletinde bunun hesabını verir

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanlığı'nın faaliyet raporlarında yer verilen 'kayıp silahlara' ilişkin, "Silahsızlanma, bir devletin en önemli politikası olmalıdır. Devlet, illegal yollardan silah dağıtmaz. Dağıtırsa da bir hukuk devletinde bunun hesabını verir" açıklamasını yaptı.

TBMM Anayasa Komisyonu üyesi CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "kayıp silahları" sordu.

Başarır, TBMM'ye sunduğu soru önergesinde, İçişleri Bakanlığı Faaliyet Raporlarına göre "Kayıp Silah" envanterlerinin 2013 yılı için 76 bin 758, 2014 yılı için 14 bin 682, 2015 yılı için 91 bin 120, 2016 yılı için 107 bin 628, 2017 yılı için 106 bin 740 olduğunu belirtti.

Önergesinde, İçişleri Bakanlığı'nın 2018 yılında resmi sosyal medya hesabından yapılan, "İçişleri Bakanlığı 2017 Yılı İdari Faaliyet Raporu'nda 106 bin 740 olarak yer alan kayıp silah sayısı, 1944 yılından 2017 yılının sonuna kadarki 73 yıllık süreçteki toplam kayıp silah sayısını ifade etmektedir. Kamuoyuna duyurulur!" paylaşımına da yer veren Başarır, şu açıklamayı da yaptı:

"İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından veriler, 2014'te kayıp silah sayısı: 14 bin. 2017'ye geldiğimiz zaman 106 bin. Bunu mantıklı bir şekilde, İçişleri Bakanı izah etmelidir. Unutmayalım. Her kayıp silah, bir cinayetin habercisidir. Her ruhsatsız silah, bir cinayetin habercisidir. Nasıl bir devlet yönetimi, depondaki silaha sahip çıkamayacaksın, Merkez Bankası'nın kasasındaki 128 milyar dolara sahip çıkamayacaksın, Ziraat Bankası'ndaki o kredilere sahip çıkamayacaksın, tahsil etmeyeceksin, sonra devleti yönettiğini söyleyeceksin. Evet, kayıp silahtan bahsediyoruz, devletin deposundaki. Bir tanesinin bile hesabı verilmelidir. Sonra, bakın; her ruhsatlı silaha 200 mermi verilirken yılda, neden 1000 mermiye çıkartıldı? İnsanlar birbirini vursun diye mi? Daha çok ölüm olsun diye mi? Daha çok kadın ölsün diye mi? Silahsızlanma, bir devletin en önemli politikası olmalıdır. Devlet, illegal yollardan silah dağıtmaz. Dağıtırsa da bir hukuk devletinde bunun hesabını verir."