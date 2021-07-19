Bakan Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Raab ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü. Görüşmede Kıbrıs ve seyahat kısıtlamaları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'ye yönelik koronavirüs seyahat kısıtlamaları hakkında telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bugün Kıbrıs ve ülkemize yönelik Kovid-19 seyahat kısıtlamaları hakkında telefonda görüşmüştür" denildi.