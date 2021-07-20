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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs meclis

    Erdoğan: Afganistan konusunda ABD'ye bazı şartlarımız var

    © DHA
    Politika
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/politika/202107201045006162-cumhurbaskani-erdogandan-kibrista-bayram-mesaji/

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayram Namazı'nı Lefkoşa'da kıldı. Namaz sonrası Erdoğan, Afganistan konusunda açıklamalarda bulunarak "ABD'ye de bazı şartlarımız var. Diplomatik olarak yanımızda olacak, lojistik anlamda imkanlarını seferber edecek, mali ve idari noktada da gerekli desteği verecek" dedi.

    Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Lefkoşa’da Halka Sultan Camii’nde kıldı. Namaz çıkışı vatandaşlara seslenen Erdoğan, “Bundan sonraki süreç güzel Kıbrıs’ımızın çok daha güzel çok daha kalkınmış güçlü bir Kıbrıs olarak yoluna devamını bizlere nasip etsin. Atık güney kuzey böyle bir derdin içinde olmayacağız. Artık bundan sonra Kıbrıs Türkü çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Tekrar bayramınızı tebrik ediyorum” dedi.

    Erdoğan ardından kameraların karşısına geçti. “Öncelikle Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Tüm insanlığın barışına vesile olmasını diliyorum. Her şeyden önce bizim bugün burada bulunuşumuzun da ayrı bir sebebi var.  KKTC’nin kurtuluş mücadelesinin 47. Yıl dönümünü aynı zamanda kutlayacağız. Biliyorsunuz bugün toplu açılışlarımız var. Bununla birlikte de KKTC’ye de inşallah canlılık altyapıda üst yapıda getirme fırsatını bulacağız. Bu vesileyle tüm Kuzey Kıbrıs’taki kardeşlerimin bayramını tebrik ediyorum. Ana vatandaki tüm kardeşlerimin bayramlarını tebrik ediyorum. İslam aleminin bayramlarını tebrik ediyorum” diye konuştu.

    Erdoğan Afganistan'daki gelişmelerle ilgili olarak gelen soruya da şöyle yanıt verdi:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs meclis
    © DHA
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    "Dikkat edilirse egemen emperyalist güçler Afganistan'da ilk defa böyle bir sorun üretmiyor. Bundan önce de Afganistan'da nice sorunlar yaşadık. Ve Afgan halkı iradesiyle bu emperyal güçlere karşı mücadelesini verdi ve zaferle çıktı. Daha sonra tekrar bu emperyal güçler malum Afganistan'a girdiler. 20 yılı aşkın zamandır oradalar. Biz de bütün bu emperyal güçler karşısında Afgan kardeşlerimizin yanında yer aldık. orada onlarla beraber öncelikli olarak da Kabil Havaalanı'nın korunmasını; bunun yanında insani noktada Afgan halkına her türlü desteği verme mücadelesini sürdürdük. Şimdi yeni bir dönem var. Üç ana otorite burada görünüyor. NATO, ABD ve Türkiye. Bizden şuanda ABD çekilme kararını verdi. Ama Kabil Havaalanı'nın bizim tarafımızdan zaten işletiliyor, bundan sonra da işletilmesini istediler. Biz şuanda buna olumlu bakıyoruz. Ama olumlu bakarken tabii bizim ABD'ye bazı şartlarımız var. Nedir bunlar? Bir; diplomasi noktasında ABD bizim yanımızda yer alacak. İki; lojistik anlamda imkanlarını bizim için seferber edecek. Bir diğeri de bu süreç içerisinde çok ciddi bir mali noktada sıkıntılar olacak. Bu konularda da gerekli desteği Türkiye'ye verecek. Bunlar sağlanabilirse biz bu süreçte Kabil Havaalanı'nın işletilmesini ele almayı düşünüyoruz. Taliban'ın bazı rahatsızlıkları söz konusu. Türkiye'nin Taliban'ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok, onlarla bu konuları daha iyi görüşeceğimize, anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum. "

    Oğuzhan Asiltürk açıklaması

    Erdoğan ayrıca, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün ziyaret heyetinde yer almasıyla ilgili olarak ise şu açıklamayı yaptı:

    "Oğuzhan Bey Kıbrıs Barış Harekatının yapıldığı dönemde Erbakan Hocamızın en yakın çalışma arkadaşıydı. O dönemde bu Kıbrıs Barış Harekâtında o da üst düzey görev almış siyasilerdendi. Dedik ki bu ziyareti yaparken Oğuzhan Asiltürk Beyi kafilemize katalım dedik. Aynı şekilde yine o dönemin siyasi hareketi olarak, yani o koalisyonun içinde Erbakan hocamızla beraber bulunan kadrodan Temel Beyi de davet ettik. Bu davetleri yaparken birlik ve beraberliği sağlayarak bunları yapalım istedik. Demokratik Sol Parti’nin şu anki genel başkanını da aramıza aldık. Çünkü merhum Ecevit’in o da şuandaki makamında bulunduğu için o da bizimle beraber. Derdimiz bütün bu birlikteliği sağlamak. Bundan sonraki süreçte de biz kuzey güney demek istemiyoruz. Artık Kıbrıs Türkü diyoruz. Olaya böyle bakıyoruz. Bundan sonra da böyle devam ettireceğiz."

    Etiketler:
    Afganistan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Recep Tayyip Erdoğan
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