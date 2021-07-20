Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kafilesiyle Kuzey Kıbrıs’a gitmişti: Karamollaoğlu'ndan Oğuzhan Asiltürk açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kurmaylarıyla birlikte bayram namazını kıldığı Balgat Hamidiye Camii’nin çıkışına basına açıklama yaptı.
Yurttaşların bayramını kutlayan Karamollaoğlu, "Elbette Kurban Bayramı’nı idrak ettik, namazlarımızı kıldık. Bütün milletimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Cenabı Hak inşallah daha güzel, sağlıklı günlerde Kurban Bayramı’nı yeniden idrak etmemizi bizlere nasip eder" diye konuştu.
Karamollaoğlu, partisinin YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Kuzey Kıbrıs’a gitmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Tabii bu bayram, bu tarih bizim için başka manalar da ifade ediyor. Aynı zamanda Kıbrıs Zaferi'nin de 47'nci yıldönümüne denk geldi. Cenabı Hak o acıları bir daha göstermesin, en büyük zaferleri nasip etsin. Bu Kıbrıs Zaferi münasebetiyle Sayın Cumhurbaşkanı Kıbrıs'ta bulunuyor. Bizim de Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Sayın Oğuzhan Asiltürk Bey de orada şu anda. Onların da ben bayramlarını tebrik ediyorum. Tabii onlar hem Kıbrıs Zaferi’ni idrak etmek hem de Kurban Bayramı’nı Kıbrıs'ta idrak etmek için oradalar."
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