Eric Clapton'dan aşı tepkisi: Girişte aşı kartı sorulan mekanlarda konser vermeyeceğim

İngiltere'de hükümetin koronavirüs kısıtlama kararlarını ve mekanlara girişte aşı zorunluluğu getirmesine tepki gösteren gitarist Eric Clapton, 'aşısızlara ayrımcılık yapıldığını' söylediği mekanlardaki konserlerini iptal edeceğini açıkladı.

Clapton, "Ayrımcılığa uğrayan bir seyircinin olduğu hiçbir sahnede performans sergilemeyeceğim. Herkesin katılması için bir düzenleme yapılmadığı sürece, gösteriyi iptal etme hakkım saklıdır" ifadelerini kullandı.

Eric Clapton is the new punk. ❤️ #ericclapton pic.twitter.com/AMLRughybE — Right Said Fred (@TheFreds) July 20, 2021

​Rolling Stone'a göre ise, Clapton'ın Londra'da Mayıs 2022'deki Royal Albert Hall programı dışında İngiltere'de başka bir konser planı yok. Öte yandan Clapton, Eylül'de Kuzey Amerika'da bazı konserler vermeyi planlıyor.

Clapton'un açıklamaları, 'tiranlığa karşı durduğu için' muhafazakarların övgüsüyle karşılanırken, bazıları ise kendisini 'hiçbir zaman izlemek istemediklerini' söyledi ve 70'li yıllarda yaptığı bazı açıklamaları hatırlatarak kendisini ırkçılıkla suçladı.

Clapton, koronavirüs kısıtlamalarına açık bir şekilde karşı çıkan ünlü isimlerden. Clapton, bu yılın başlarında, aşı olduktan sonraki bir hafta boyunca gitar çalmayı imkansız hale getiren 'acı ve kronik ağrılardan' şikayet etmişti.

Clapton, solo kariyeri boyunca dünya çapında 100 milyondan fazla albüm sattı ve 'Layla', 'Tears in Heaven' ve 'My Father's Eyes' gibi hit parçalar yayınladı.

Öte yandan, İngiltere'nin koronavirüs kısıtlamalarının çoğu 19 Temmuz'da kaldırılırken, Johnson hükümetinin aşıya ilişkin aldığı kararlar protestolara yol açtı.