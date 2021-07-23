Siyasi partiler bayram sonrası sahaya inecek

Erken seçim tartışmaları devam ederken bayram tatilinin ardından siyaset, saha çalışmalarına başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapsamlı bir Karadeniz turuna çıkması bekleniyor. CHP'de Doğu Masası ve Ekonomi Masası çalışmaları devam edecek. MHP'de ise Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatı ile milletvekilleri il gezilerine çıkacak.

Kurban Bayramı tatilinin ardından siyaset ısınacak, liderler ve kurmayları sahada olacak. Meclis çalışmalarını tamamladığı için milletvekilleri ağırlıklı olarak bölgelerinde olacak.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan’ın bayramın ardından kapsamlı bir Karadeniz turuna çıkması bekleniyor.

CHP’de Doğu Masası ve Ekonomi Masası çalışmaları devam edecek. Esnaf, çiftçi ve köy ziyaretleri gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise il gezilerine devam edecek. CHP’nin daha önce seçimlerde az oy aldığı bölgelerde çalışma yürütülecek. Doğu Masası, Esnaf Masası ve Ekonomi Masası da sahaya ağırlık verecek.

İYİ Parti’de ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi’ndeki il ziyaretleri sürecek. Genel Başkan Meral Akşener bayram sonrası her hafta 3 kente gidecek.

HDP’li vekiller de alanlarda halkın sorunlarını dinlemeye devam edecek. HDP, kayyum atamalarıyla elinden alınan belediyelerde kayyum başkanların yarattığı sorunları da halktan dinleyecek.

MHP’de ise Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatı ile milletvekilleri il gezilerine çıkacak. MHP’nin yaz programında il-ilçe başkanları ve belediye başkanları başta olmak üzere parti içi eğitimler de devam edecek.