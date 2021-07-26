Pekin: ABD, Çin'i şeytanlaştırıyor

ABD- Çin arasında Tianjin’de üst düzey görüşmeler başlarken Pekin, ABD’yi Çin'i 'şeytanlaştırmakla'’ suçladı. İkili kapalı bir resort otelde iki ülke arasındaki gergin ilişkiyi tartışıyor.

Çin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Xie Feng ve ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Wendy Sherman ile yapılan görüşmeleri Feng, 'süper güçler arasındaki ilişkilerde çıkmaz' olarak nitelendirdi.

Çin’in resmi haber ajansı olan Xinhua’nın bildirdiğine göre, Çin’in Dışişleri Bakan Yardımcısı Xie Feng, ABD'yi "son derece yanlış yönlendirilmiş zihniyetini ve tehlikeli politikasını değiştirmeye" çağırdı.

'Çin, diğerlerinden üstün olduğunu söyleyen bir ülkeyi asla kabul etmez'

Amerikalıların Çin’i ‘‘hayali bir düşman’’ olarak tasvir etmesi nedeniyle Çin-ABD ilişkilerinin çıkmazda olduğunu söyleyen Feng, Phoenix adlı televizyon kanalına verdiği demeçte "Çin diğerlerinden üstün olduğunu iddia eden hiçbir ülkeyi asla kabul etmez" açıklamasında bulundu.

'ABD diğer ülkelere eşit davranmayı öğrenemediyse'

Habertürk'ün Guardian'dan aktardığı habere göre Feng, söylemlerine, "ABD, diğer ülkelere eşit davranmayı öğrenmediyse Çin ve uluslararası toplum, ABD’nin bunu nasıl yapacağını öğrenmesine yardım etme sorumluluğuna sahiptir" diyerek devam etti.

Pazar akşamı Moğolistan'dan gelen Sherman, geçen hafta Henan eyaletinde en az 63 kişinin ölümüne neden olan şiddetli selde "sevdiklerini kaybedenlere (ABD'den) yürekten başsağlığı" dileyen bir tweet atmıştı.

İki ülke arasındaki görüşmeler, ABD ve Çin arasındaki kritik geçen Alaska görüşmelerinden sonra geldi.

İlk olarak Financial Times tarafından aktarılan habere göre de Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında olası bir görüşmenin, muhtemelen ekim sonunda Roma'da yapılacak G-20 Zirvesi'nin oturum aralarında yapılması bekleniyor.

Financial Times, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Pekin’deki yetkililere, ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Wendy Sherman’ın yaz boyunca Çin’i ziyaret etmesini istediğini bildirmişti.