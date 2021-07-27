Küba'nın Paris Büyükelçiliği'ne molotof kokteylli saldırı

Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, gece yarısı 3 molotof kokteyli atıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu molotof kokteyllerinden 2'sinin Büyükelçilik binasına isabet ettiği ve yangın çıkmasına neden olduğu kaydedildi.

Diplomatların yangını söndürdüğü aktarılan açıklamada, olay yerine itfaiye ile polis ekiplerinin geldiği bilgisine yer verildi.

Imágenes del ataque terrorista con cóctel molotov a la Embajada de #Cuba en París.



En la grave denuncia hecha por @BrunoRguezP, el canciller cubano responsabiliza al gobierno de EEUU por las continuas campañas que estimulan el odio y la violencia contra Cuba.#26Jul https://t.co/VJJuqfbpiV pic.twitter.com/N1OL7Mta7o — ✽ Orlenys 🍁🍃 (@OrlenysOV) July 27, 2021

​Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Büyükelçiliğe yapılan saldırıyı kınadı.

Rodriguez, ABD hükümetini, Küba'ya karşı bu davranışlara teşvik eden kampanyalar ve cezasız kalan şiddet çağrılarından sorumlu tuttuğunu ifade etti.

Küba'da hükümet karşıtı gösteriler

Son dönemde protestolara sahne olan Küba, çalkantılı bir dönemden geçiyor.

Küba'da düzenlenen ABD destekli eylemlerde, göstericiler, 'kahrolsun diktatörlük' ve 'özgürlük istiyoruz' şeklinde slogan atmış, sosyal medyada ise bazı bölgelerde yağma olaylarının yaşandığı görüntüler paylaşılmıştı.

ABD'nin 61 yıllık ambargosu nedeniyle kötüye giden ekonomi, gıda ve ilaç kıtlığıyla yükselen fiyatlardan hükümeti sorumlu tutan göstericiler, yetkilileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizini yönetememekle suçlamıştı.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ise Küba halkının mutsuzluğunun başlıca sebebinin ABD yaptırımları olduğunu belirtmiş, ülkede yaşanan gösterileri 'vandalizm' olarak nitelendirmişti.

Bu protestoların akabinde, Küba'nın birçok ülkedeki büyükelçilikleri önünde Havana yönetimi karşıtları ve destekçileri gösteriler düzenlemişti.