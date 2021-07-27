Akıncı’dan Bahçeli’ye yanıt: Fikir yoksunu ve hakaret ustası ağızlar bizi susturmaya yetmeyecektir

Kuzey Kıbrıs'ın 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kendisi hakkında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt olarak, "Fikir yoksunu ve hakaret ustası ağızlar bizi susturmaya yetmeyecektir" dedi.

Kuzey Kıbrıs'ın eski Cumnhurbaşkanı Akıncı, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada MHP lideri Bahçeli'yi 'fikir yoksunu' ve 'hakaret ustası' olarak niteledi.

Yaptığı paylaşımda Akıncı, şu ifadeleri kullandı:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şahsıma yönelik saldırılarını yeni bir boyuta taşıdı. Son günlerde yaptığım açıklamalarda ifade ettiğim görüşlere, yine küfürlü bir dille sataştı. Bu defa şahsım için kullandığı nitelemeler, “Fiili Akel mensubu“, “Uyuyan mason ve komünist“ ve “Eoka militanı“ şeklinde oldu. Bu hezeyanlara ne denir bilemiyorum. Yerlerde sürünen bu politik düzeysizliğe bizim de ayak uydurmamız elbette söz konusu olamaz. Fakat bir şey daha söz konusu olmayacaktır; Türkiye’de yaratılan antidemokratik korku imparatorluğunu Kıbrıs’a yayma girişimleri karşısında sessiz kalmayacağız. Fikir yoksunu ve hakaret ustası ağızlar bizi susturmaya yetmeyecektir."

MHP Genel Başkanı, 26 Temmuz'da Kıbrıs’la ilgili yaptığı açıklamada Akıncı’yı şu ifadelerle hedef almıştı:

"Özellikle Kıbrıs Türk devletinin ayak sesini duyan fiili AKEL mensubu, aynı zamanda uyuyan mason ve komünist Mustafa Akıncı’nın istismar ve inkar yüklü beyanatları EOKA militanlığına özendiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, Kıbrıs Türklüğünün eşit egemenliğe dayanan, eşit uluslararası statüsünü tescil edecek tarihi ve stratejik kararını sonuna kadar desteklemektedir."