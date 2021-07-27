Şentop: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin temel özelliği hükümeti doğrudan halkın seçmesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin olarak, "Anayasa'daki tasarımı itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kendisinden kaynaklanan bir sorun yok. Sistemin temel özelliği hükümeti doğrudan halkın seçmesi" görüşünü dile getirdi.

Meclis Başkanı Şentop, Tunus'taki gelişmelerle ilgili, "Anayasayı askıya alabilmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Başbakanın görevden alınmasında cumhurbaşkanına tanınmış yetki yok" ifadesini kullandı.

Şentop, "Bizim arzumuz Tunus halkının hak ettiği şekilde, kendi iradesiyle, Anayasal düzenin ve hukuk kurallarının işlediği bir yönetimle yönetilmesidir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne de değinen Şentop, "Anayasa'daki tasarımı itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kendisinden kaynaklanan bir sorun yok. Sistemin temel özelliği hükümeti doğrudan halkın seçmesi" diye konuştu.

Şentop sözlerini şöyle sürdürdü: