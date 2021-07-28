Kılıçdaroğlu'ndan göçmenlerle ilgili yeni açıklama: Sevgili halkım müsterih ol, 2 yılda çözülecek bu mesele, çözeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
"Ben ne mültecilerin sömürülmesine ne de güzel ülkemizin emperyalistlerin mülteci hapishanesine dönüştürülmesine razıyım! O demiş, bu söylenmiş önemli değil. Bu videoda gayet net belirttiğim gibi, çok kararlıyım. Sevgili halkım müsterih ol, 2 yılda çözülecek bu mesele, çözeceğim!"
Ben ne mültecilerin sömürülmesine ne de güzel ülkemizin emperyalistlerin mülteci hapishanesine dönüştürülmesine razıyım! O demiş, bu söylenmiş önemli değil. Bu videoda gayet net belirttiğim gibi, çok kararlıyım. Sevgili halkım müsterih ol, 2 yılda çözülecek bu mesele, çözeceğim! https://t.co/WDZhyF7IrX— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 28, 2021
Kılıçdaroğlu daha önce Türkiye'ye sığınmacı akınıyla ilgili "Bu meselenin iki kurbanı var biri sizlersiniz sevgili halkım, ikincisi de mülteci kardeşlerimiz. O yüzden bu meseleyi ırkçılığa indirgemek asla kabul edilemez" açıklamasını yapmıştı.
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