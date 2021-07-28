Kılıçdaroğlu'ndan göçmenlerle ilgili yeni açıklama: Sevgili halkım müsterih ol, 2 yılda çözülecek bu mesele, çözeceğim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan "Ben ne mültecilerin sömürülmesine ne de güzel ülkemizin emperyalistlerin mülteci hapishanesine dönüştürülmesine razıyım" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Ben ne mültecilerin sömürülmesine ne de güzel ülkemizin emperyalistlerin mülteci hapishanesine dönüştürülmesine razıyım! O demiş, bu söylenmiş önemli değil. Bu videoda gayet net belirttiğim gibi, çok kararlıyım. Sevgili halkım müsterih ol, 2 yılda çözülecek bu mesele, çözeceğim!"

Ben ne mültecilerin sömürülmesine ne de güzel ülkemizin emperyalistlerin mülteci hapishanesine dönüştürülmesine razıyım! O demiş, bu söylenmiş önemli değil. Bu videoda gayet net belirttiğim gibi, çok kararlıyım. Sevgili halkım müsterih ol, 2 yılda çözülecek bu mesele, çözeceğim! https://t.co/WDZhyF7IrX — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 28, 2021

​Kılıçdaroğlu daha önce Türkiye'ye sığınmacı akınıyla ilgili "Bu meselenin iki kurbanı var biri sizlersiniz sevgili halkım, ikincisi de mülteci kardeşlerimiz. O yüzden bu meseleyi ırkçılığa indirgemek asla kabul edilemez" açıklamasını yapmıştı.