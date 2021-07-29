Ermenistan, Azerbaycan ile sınırına Rus güçlerinin konuşlandırılmasını istiyor

Ermenistan Başbakan Vekili Paşinyan, “Ermenistan-Azerbaycan sınırı boyunca, Rus sınır güçlerinin konuşlandırılacağı noktaların oluşturulması konusunu değerlendirmeye almanın anlamlı olacağını düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Paşinyan söz konusu düşüncesini Rusya ile görüşeceğini belirtti ve böyle bir şeyin, sınırın, çatışmalar yaşanmadan işaretlenmesine de yardımcı olacağına inandığını kaydetti.

Ermenistan Başbakan Vekili’nin söz konusu açıklaması, geçtiğimiz sonbaharda Karabağ’da yaşanan şiddetli çatışmaların sona ermesinden beri taraflar arasında yaşanan en ağır çatışmaları izledi. Ermenistan’ın üç askerinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan bu yeni çatışmaların ardından taraflar dün yeni bir ateşkes kararı aldı.

Ancak Ermeni savunma yetkilileri, Azerbaycan güçlerinin anlaşmaya karşın bu sabah erken saatlerde Geğarkunik bölgesine ateş açtığını, kendilerinin de karşılık verdiğini açıkladı.

Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki söz konusu gerilim, geçtiğimiz sonbaharda başlayan şiddetli çatışmaları takiben, Erivan’ın Karabağ’da Ermeni güçlerin denetiminde olan toprakların önemli bir kısmından geri çekilmeyi kabul etmesini izliyor. Bu çatışmaları sona erdiren anlaşma doğrultusunda da Karabağ'a Rus barış güçleri konuşlandırılmıştı.