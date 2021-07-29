Moldova, Rusya’daki büyükelçisini istişare için geri çağırdı

Moldova’nın Rusya Büyükelçisi Vladimir Golovatyuk’un, istişare ve diplomatik faaliyetin değerlendirilmesi amacıyla belirsiz bir süre için Kişinev’e geri çağrıldığı belirtildi.

Moldova Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Büyükelçi Vladimir Golovatyuk, istişare ve diplomatik faaliyeti değerlendirmek, ayrıca davranışını görüşmek amacıyla belirsiz bir süre için Kişinev’e geri çağrıldı” ifadesini kullandı.

Bakanlık, daha önce yerel medya tarafından yayılan bilgileri, tüm ayrıntılar netleşene kadar yorum yapmayı reddetti.

Daha önce Moldova medyası, Golovatyuk’un, büyükelçilik çalışanına yönelik cinsel tacizle ilgili skandal nedeniyle ülkesine geri çağrıldığını iddia etmişti. Kaynaklar, olayın 3 hafta önce meydana geldiğini bildiriyor. Büyükelçi Golovatyuk ise tatil için Kişinev’e döndüğünü açıkladı.