Rusya’nın Bakü Büyükelçisi, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Bakü Büyükelçisi’ne, Rus milletvekili Jirinovskiy’in Azerbaycan devletçiliği ve yönetimiyle ilgili sözlerinden dolayı protesto notası verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Liberal Demokrat Partisi’nin (LDPR) Başkanı Vladimir Jirinovskiy’in 30 Temmuz Cuma günü Komsomolskaya Pravda radyosuna açıklamasında, Azerbaycan devletçiliği ve yönetimiyle ilgili sözlerinden dolayı Rusya’nın Bakü Büyükelçisi’nin protesto notasını vermek üzere bakanlığa çağrıldığı ifade edildi.

Rus milletvekilinin gayri etik davrandığını ve sözlerinin Rusya ve Azerbaycan arasındaki 'dostluk ve stratejik ortaklık ruhuna uymadığı' kaydedilirken Jirinovskiy’in açıklamaları, 'sorumsuzca ve kışkırtıcı' olarak nitelendirildi.