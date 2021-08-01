Yunanistan, Türkiye’nin suçlamalarını reddetti

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, ilgili talimatları takip ederek ve bugün Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmasına neden olan ilgili olağanüstü protesto notasına yanıt vererek Evros’ta (Meriç) meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili Türkiye’nin yönelttiği suçlamaları reddetti” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “Maslahatgüzar, Türk tarafına sınırlarını koruma ve insan tacirlerinin faaliyetlerini ve yasadışı göçü önleme yükümlülüğüne dikkat çekti” dendi.

Yunan polisi, Yunan güçlerinin sınırdaki olaya karışmadığını açıkladı. Açıklamada, “Türk medyasının internet üzerinden yaydığı haberlere gelince, Yunan güçlerinin Evros’taki olası olayda yer almadığı bildiriliyor” ifadesine yer verildi.