ABD, 24 Rus diplomatı sınır dışı etti

Rusya’nın ABD Büyükelçiliği’nin Facebook hesabından yapılan paylaşıma göre Antonov, National Interest’e açıklamasında, Başkan Joe Biden’in Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilen ilişkileri geliştirmeleri gerektiği yönündeki sözlerine rağmen ABD’deki Rus diplomatların eşi görülmeyen kısıtlamalar altında çalışmak zorunda olduğunu kaydetti.

Antonov, “3 Eylül 2021 tarihine kadar ülkeyi terk etmesi beklenen 24 diplomatın listesini aldık. Neredeyse hepsi, yerine yenileri getirilmeden gidecek, çünkü Washington aniden vize prosedürlerini sıkılaştırdı” ifadesini kullandı.

ABD’nin, nedeni açıklamadan, diplomatik misyon çalışanlarının aile üyelerinin vizelerini iptal etmeye ve giriş iznin uzatılmasını geciktirmeye başladığını anlatan Antonov, “Bunun sonucu yaklaşık 60 meslektaşım, aile üyeleriyle birlikte 130 kişi, ani insani durumlarda bile ülkelerine geri dönemiyor” diye ekledi.